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Všetky rady

  • Inteligentná automatická para na rýchlejšie a ľahšie žehlenie
  • Inteligentná automatická para na rýchlejšie a ľahšie žehlenie
  • Inteligentná automatická para na rýchlejšie a ľahšie žehlenie
  • Inteligentná automatická para na rýchlejšie a ľahšie žehlenie
  • Inteligentná automatická para na rýchlejšie a ľahšie žehlenie
  • Inteligentná automatická para na rýchlejšie a ľahšie žehlenie
  • Inteligentná automatická para na rýchlejšie a ľahšie žehlenie
  • Inteligentná automatická para na rýchlejšie a ľahšie žehlenie
  • Inteligentná automatická para na rýchlejšie a ľahšie žehlenie
  • Inteligentná automatická para na rýchlejšie a ľahšie žehlenie
  • Inteligentná automatická para na rýchlejšie a ľahšie žehlenie
  • Inteligentná automatická para na rýchlejšie a ľahšie žehlenie
  • Inteligentná automatická para na rýchlejšie a ľahšie žehlenie
  • Inteligentná automatická para na rýchlejšie a ľahšie žehlenie
  • Inteligentná automatická para na rýchlejšie a ľahšie žehlenie
  • Inteligentná automatická para na rýchlejšie a ľahšie žehlenie
  • Inteligentná automatická para na rýchlejšie a ľahšie žehlenie
  • Inteligentná automatická para na rýchlejšie a ľahšie žehlenie
  • Inteligentná automatická para na rýchlejšie a ľahšie žehlenie
  • Inteligentná automatická para na rýchlejšie a ľahšie žehlenie

PerfectCare Elite PlusŽehlička s parným generátorom

GC9682/80

4.8
| (435) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Inteligentná automatická para na rýchlejšie a ľahšie žehlenie
PerfectCare Elite Plus je parný generátor, ktorý ponúka jednoduchšie žehlenie a rýchlejšie výsledky s ultraľahkou žehličkou a inteligentným automatickým naparovaním na zaistenie dokonalého pohodlia. Nevyžaduje žiadne nastavenia teploty a zaručene nič neprepáli.
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Jednotka v žehlení

Inteligentná automatická para na rýchlejšie a ľahšie žehlenie

Inteligentná automatická para na rýchlejšie a ľahšie žehlenie

  • Zosilnená para až 600 g

  • Odnímateľná 1,8 l nádoba na vodu

  • Technológia OptimalTEMP

  • Automatický a tichý prúd pary

Výkonná para na neprekonateľné odstraňovanie záhybov

Silný, kontinuálny výstup pary jednoducho zvládne aj tie najhrubšie tkaniny. Odolné záhyby jednoducho zmiznú pred vašimi očami vďaka zosilnenej pare na miestach, kde je to potrebné. Táto silná para predstavuje vynikajúce riešenie na zvislé naparovanie, ktoré osvieži vaše odevy i záclony.

Veľká oddeliteľná nádoba na vodu na jednoduché plnenie

1,8-litrová priehľadná nádoba na vodu umožňuje nepretržité používanie až 2 hodiny. Keď je nádoba prázdna, upozorní vás na to svetelný indikátor a nádoby môžete vďaka veľkému otvoru na plnenie kedykoľvek jednoducho naplniť vodou z vodovodu.

Technológia OptimalTEMP, bez nutnosti nastavenia teploty

Žehlite všetko, od džínsov až po hodváb, bez úpravy teploty. Vďaka technológii OptimalTEMP nie je potrebné vykonávať žiadne nastavenia. Už viac nemusíte pred žehlením triediť bielizeň ani čakať na ohriatie či ochladenie žehličky. Ste v každom okamihu pripravení na každý typ tkaniny.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

435

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

07/07/2026

Slovensko

Slovensko

Božská

Mala som staršiu verziu parného generátora od Philips - vydržala mi 17rokov - pri 6 člennej rodine a dennom zehleni. Táto je božská

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Žehlička s parným generátorom

Date of Use 2026-07-01

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Žehlička s parným generátorom

Date of Use 2026-07-01

25/12/2020

Slovensko

Slovensko

Produkt je super ľahký

Generator je super , žehlička je ľahká bez nutnosti nastavenia teploty Odporúčam

Výhody

Ľahká žehlicka

Nevýhody

Zatiaľ nexistene

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Žehlička s parným generátorom

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Žehlička s parným generátorom

13/05/2019

Slovensko

Slovensko

Žehlenie je zábava

žehlenie s týmto parným generátorom je ľahučké. už ma nebolí rameno ani zápastie. žehlenie je hlučnejšie a pozerať pri žehlení televízor vyžaduje pridať zvuk - tým pádom večerné žehlenie pokiaľ rodina sladko spí nie je najlepšie riešenie. zatiaľ mám generátor krátku dobu a neviem celkom zhodnotiť jeho vlastnosti, čo sa rýka spoľahlivosti.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite GC9635/20 Žehlička s parným generátorom

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite GC9635/20 Žehlička s parným generátorom

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