Jednotka v žehlení
Zosilnená para až 600 g
Odnímateľná 1,8 l nádoba na vodu
Technológia OptimalTEMP
Automatický a tichý prúd pary
Silný, kontinuálny výstup pary jednoducho zvládne aj tie najhrubšie tkaniny. Odolné záhyby jednoducho zmiznú pred vašimi očami vďaka zosilnenej pare na miestach, kde je to potrebné. Táto silná para predstavuje vynikajúce riešenie na zvislé naparovanie, ktoré osvieži vaše odevy i záclony.
1,8-litrová priehľadná nádoba na vodu umožňuje nepretržité používanie až 2 hodiny. Keď je nádoba prázdna, upozorní vás na to svetelný indikátor a nádoby môžete vďaka veľkému otvoru na plnenie kedykoľvek jednoducho naplniť vodou z vodovodu.
Žehlite všetko, od džínsov až po hodváb, bez úpravy teploty. Vďaka technológii OptimalTEMP nie je potrebné vykonávať žiadne nastavenia. Už viac nemusíte pred žehlením triediť bielizeň ani čakať na ohriatie či ochladenie žehličky. Ste v každom okamihu pripravení na každý typ tkaniny.
Ocenenia
4.8
z 5
435
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
AnnaB84
07/07/2026
Slovensko
Božská
Mala som staršiu verziu parného generátora od Philips - vydržala mi 17rokov - pri 6 člennej rodine a dennom zehleni. Táto je božská
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Žehlička s parným generátorom
Date of Use 2026-07-01
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Žehlička s parným generátorom
Date of Use 2026-07-01
SLNIEČKO
25/12/2020
Slovensko
Produkt je super ľahký
Generator je super , žehlička je ľahká bez nutnosti nastavenia teploty Odporúčam
Výhody
Ľahká žehlicka
Nevýhody
Zatiaľ nexistene
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Žehlička s parným generátorom
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Žehlička s parným generátorom
Kubabuba59
13/05/2019
Slovensko
Žehlenie je zábava
žehlenie s týmto parným generátorom je ľahučké. už ma nebolí rameno ani zápastie. žehlenie je hlučnejšie a pozerať pri žehlení televízor vyžaduje pridať zvuk - tým pádom večerné žehlenie pokiaľ rodina sladko spí nie je najlepšie riešenie. zatiaľ mám generátor krátku dobu a neviem celkom zhodnotiť jeho vlastnosti, čo sa rýka spoľahlivosti.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite GC9635/20 Žehlička s parným generátorom
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite GC9635/20 Žehlička s parným generátorom