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  • Jednoducho pripravené sendviče
  • Jednoducho pripravené sendviče
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  • Jednoducho pripravené sendviče

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionSendvičovač

HD2384/10

5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Jednoducho pripravené sendviče
Je to jednoduché! Zvoľte si svoje obľúbené prísady, vložte ich do platní Cut a Seal a okamžite vyrobte chutné sendviče!
Zobraziť všetky výhody

Výborné pochúťky za okamih

Jednoducho pripravené sendviče

  • bielo-zelený

Platne cut and seal pevne zatvoria prísady vnútri sendviču

Platne cut and seal pevne zatvoria prísady vnútri sendviču

Platne cut and seal pevne zatvoria prísady vnútri sendvičovača Philips.

Vysoká teplota pre chutné výsledky

Vysoký výkon pre rýchle nahriatie

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

22/06/2021

Україна

Україна

Чудовий прилад для швидкого готування

Дуже корисний для мене прилад. Декілька хвилин і смачнющий гарячий сендвіч вже готовий. Комбіную будь-яку начинку - сир, томати, м'ясо, зелень. І ось вже підсмажені трикутнички прикрашають стіл. Можна і просто хліб підсушити. Легке очищення. Рекомендую.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD2384/70 Бутербродниця

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD2384/70 Бутербродниця

22/06/2019

Україна

Україна

дуже любимо гарячі сендвічі з philips

моя родина дуже любить гарячі сендвічі з сиром - бутербродниця дуже легка в використанні та повністю виконує свої функції на кухні, лічені хвилини і всі нагодовані. має достатньо зручну форму та легко чиститься. ідеальна для швидких перекусів та сніданків.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD2384/70 Бутербродниця

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD2384/70 Бутербродниця

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