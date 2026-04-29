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Daily Collection Sendvičovač
Tento produkt už nie je dostupný
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HD2384/10
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User Manual Philips Sandwich maker
Je to jednoduché! Zvoľte si svoje obľúbené prísady, vložte ich do platní Cut a Seal a okamžite vyrobte chutné sendviče!
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