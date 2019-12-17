Tento produkt už nie je dostupný
Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn
Nech máte radi akúkoľvek odrodu kávy, zrná môžete pomlieť priamo na mieste a vyťažiť z nich tak maximum chuti vďaka keramickým mlynčekom, ktoré neprehrievajú zrná. Pomocou ručného peniča potom korunujte svoju kávu krémovou mliečnou penou.
3 druhy nápojov
Penič mlieka Classic
Červená
Naše mlynčeky sú vyrobené zo 100 % keramiky: extrémne odolné a presné, vďaka čomu si môžete vychutnať minimálne 20 000 šálok čerstvej aromatickej kávy.
Vychutnajte si svoju obľúbenú kávu pre zvláštne príležitosti. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš plnoautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja.
Klasický penič mlieka vypúšťa paru a umožňuje jednoduchú prípravu hodvábne jemnej mliečnej peny do kapučína. A čo viac? Navyše je len dvojdielny, takže sa aj jednoducho čistí.
4.4
z 5
108
Recenzie
95%
Odporúča tento produkt
Mirko 30
17/12/2019
Polska
Rewelacja
Pijemy kilka razy dziennie kawę z całą rodziną. Ekspres pracuje doskonale. Jesteśmy zadowoleni. Mała uwaga. Po pewnym czasie użytkowania zaczęła wysuwać się szufladka na zmieloną kawę. Syn założył metalową blaszkę i malutki magnes i po problemie.
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series HD8651/29 Automatyczny ekspres do kawy
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series HD8651/29 Automatyczny ekspres do kawy
Maks2013
07/07/2019
Polska
Polecam
Doskonały do robienia kawy (espresso). Łatwy w obsłudze. Jak ktoś chce fikuśności przy robieniu kawy ;) niech kupi droższy model.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series HD8651/09 Automatyczny ekspres do kawy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series HD8651/09 Automatyczny ekspres do kawy
MCiur23
20/09/2015
Polska
Overený kupujúci
rewelacja
Dzieci kupiły nam ten ekspres na 30 rocznicę ślubu. Jesteśmy z niego bardzo zadowoleni, spełnia nasze oczekiwania. Dla dwóch osób i nawet gości spokojnie daje sobie radę.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series HD8651/29 Automatyczny ekspres do kawy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series HD8651/29 Automatyczny ekspres do kawy