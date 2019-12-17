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  • Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn
  • Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn
  • Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn
  • Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn
  • Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn
  • Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn
  • Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn
  • Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn
  • Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn
  • Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn

Tento produkt už nie je dostupný

2000 SeriesPlnoautomatický kávovar

HD8651/29

4.4

| (108) Recenzie | 95% Odporúča tento produkt

Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn

Nech máte radi akúkoľvek odrodu kávy, zrná môžete pomlieť priamo na mieste a vyťažiť z nich tak maximum chuti vďaka keramickým mlynčekom, ktoré neprehrievajú zrná. Pomocou ručného peniča potom korunujte svoju kávu krémovou mliečnou penou.

Zobraziť všetky výhody

100 % keramické mlynčeky pre dlhodobú výkonnosť

Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn

  • 3 druhy nápojov

  • Penič mlieka Classic

  • Červená

20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi

20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi

Naše mlynčeky sú vyrobené zo 100 % keramiky: extrémne odolné a presné, vďaka čomu si môžete vychutnať minimálne 20 000 šálok čerstvej aromatickej kávy.

Vychutnajte si rýchlu prípravu 3 druhov kávy

Vychutnajte si rýchlu prípravu 3 druhov kávy

Vychutnajte si svoju obľúbenú kávu pre zvláštne príležitosti. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš plnoautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja.

Lahodná mliečna pena vďaka klasickému peniču mlieka

Lahodná mliečna pena vďaka klasickému peniču mlieka

Klasický penič mlieka vypúšťa paru a umožňuje jednoduchú prípravu hodvábne jemnej mliečnej peny do kapučína. A čo viac? Navyše je len dvojdielny, takže sa aj jednoducho čistí.

Technické špecifikácie

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Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.4

z 5

108

Recenzie

95%

Odporúča tento produkt

2

17/12/2019

Polska

Polska

Rewelacja

Pijemy kilka razy dziennie kawę z całą rodziną. Ekspres pracuje doskonale. Jesteśmy zadowoleni. Mała uwaga. Po pewnym czasie użytkowania zaczęła wysuwać się szufladka na zmieloną kawę. Syn założył metalową blaszkę i malutki magnes i po problemie.

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series HD8651/29 Automatyczny ekspres do kawy

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series HD8651/29 Automatyczny ekspres do kawy

07/07/2019

Polska

Polska

Polecam

Doskonały do robienia kawy (espresso). Łatwy w obsłudze. Jak ktoś chce fikuśności przy robieniu kawy ;) niech kupi droższy model.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series HD8651/09 Automatyczny ekspres do kawy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series HD8651/09 Automatyczny ekspres do kawy

20/09/2015

Polska

Polska

Overený kupujúci

rewelacja

Dzieci kupiły nam ten ekspres na 30 rocznicę ślubu. Jesteśmy z niego bardzo zadowoleni, spełnia nasze oczekiwania. Dla dwóch osób i nawet gości spokojnie daje sobie radę.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series HD8651/29 Automatyczny ekspres do kawy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series HD8651/29 Automatyczny ekspres do kawy

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  • 10% zľava
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  • Tipy a triky