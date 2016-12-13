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  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
  • Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom

Tento produkt už nie je dostupný

Saeco MinutoSuper automatický espresso kávovar

HD8763/09

4.7
| (9) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom
Jedine super automatický espresso kávovar Saeco Minuto poskytuje skutočný zážitok priamo z kávových zŕn v kombinácii s maximálnym pohodlím, špičkovým výkonom a veľkou kapacitou v kompaktných rozmeroch.
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S varnou jednotkou odnímateľnou jedným cvaknutím

Vaša obľúbená káva kedykoľvek jedným dotykom

  • Uvarí 7 druhov kávy

  • Integrovaná nádoba na mlieko a penič

  • Čierna

  • Mlynček s 5 stupňami nastavenia

Káva bez chuti spáleniny vďaka 100 % keramickým mlynčekom

Káva bez chuti spáleniny vďaka 100 % keramickým mlynčekom

Tento kávovar na espresso je vybavený 100 % keramickými mlynčekmi. Saeco používa keramické mlynčeky, pretože ich rovnomerné mletie bez prepálenia kávových zŕn zaručí bezchybné espresso. Keramika tiež zaisťuje dlhú trvácnosť a dokonale tichý chod.

Káva bez čakania vďaka varnému bloku s rýchlym zahrievaním

Káva bez čakania vďaka varnému bloku s rýchlym zahrievaním

Vďaka technológii varného bloku s rýchlym zahrievaním od spoločnosti Saeco bude váš kávovar vždy pripravený. Teraz už nemusíte čakať počas varenia jedného espressa, ale môžete variť kávu za kávou.

Dokonalá pena vďaka dvojkomorovej karafe na mlieko

Dokonalá pena vďaka dvojkomorovej karafe na mlieko

Vychutnajte si plne automatickú prípravu mliečnych špecialít pomocou novej patentovanej karafy na mlieko s technológiou dvoch komôr. Jednoducho nalejte mlieko do karafy, pripojte ju k zariadeniu a vyberte požadovaný kávový nápoj. Vďaka technológii dvoch komôr si vždy vychutnáte profesionálne pripravené kávové nápoje s hustou mliečnou penou, ktorá dlho vydrží a má správnu teplotu vďaka plynulému nalievaniu mlieka bez vyšplechovania.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

9

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

2
1

13/12/2016

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Perfektní espresovač

Velice kvalitní espresovač díky kterému si vychutnáte výbornou kávu každý den. Espresovač mám více než dva roky a funguje perfektně. Velice pěkný dizajn, kvalitní stroj bez poruchy, sám se vyčistí při každém zapnutí a vypnutí, více možností nastavení, možnost použití pro výdej horké vody na čaj, dá se velmi lehce otevřít a kompletně vyčistit.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Minuto HD8763/09 Automatický espresovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Minuto HD8763/09 Automatický espresovač

12/02/2016

Česká republika

Česká republika

Vynikající, fakt potěšeni

Používáme už rok a bez jediné chyby. Odvápneni stačí 2x za rok - ono je třeba nastavit v parametrech tvrdost vody (naštěstí máme měkkou). Jednou za měsíc použiju odmašťovací tabletku. Týdně vyčistit spařovací jednotku (to jde rychle). Ale komu to příjde, že se musí moc starat, nebo je líný, tak za tři měsíce bude pít splašky. Super je mlýnek s možností nastavení hrubosti. V nádobě na odpad zůstanou prakticky suché hezky tvarované "půlky" z logru.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Minuto HD8763/09 Automatický espresovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Minuto HD8763/09 Automatický espresovač

01/01/2016

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Spokojenost

Kávovar používáme zatím jeden měsíc, zatím naprostá spokojenost a při použití kvalitní kávy vynikající.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Minuto HD8763/09 Automatický espresovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Minuto HD8763/09 Automatický espresovač

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