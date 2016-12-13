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Uvarí 7 druhov kávy
Integrovaná nádoba na mlieko a penič
Čierna
Mlynček s 5 stupňami nastavenia
Tento kávovar na espresso je vybavený 100 % keramickými mlynčekmi. Saeco používa keramické mlynčeky, pretože ich rovnomerné mletie bez prepálenia kávových zŕn zaručí bezchybné espresso. Keramika tiež zaisťuje dlhú trvácnosť a dokonale tichý chod.
Vďaka technológii varného bloku s rýchlym zahrievaním od spoločnosti Saeco bude váš kávovar vždy pripravený. Teraz už nemusíte čakať počas varenia jedného espressa, ale môžete variť kávu za kávou.
Vychutnajte si plne automatickú prípravu mliečnych špecialít pomocou novej patentovanej karafy na mlieko s technológiou dvoch komôr. Jednoducho nalejte mlieko do karafy, pripojte ju k zariadeniu a vyberte požadovaný kávový nápoj. Vďaka technológii dvoch komôr si vždy vychutnáte profesionálne pripravené kávové nápoje s hustou mliečnou penou, ktorá dlho vydrží a má správnu teplotu vďaka plynulému nalievaniu mlieka bez vyšplechovania.
4.7
z 5
9
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
TomasFort
13/12/2016
Česká republika
Overený kupujúci
Perfektní espresovač
Velice kvalitní espresovač díky kterému si vychutnáte výbornou kávu každý den. Espresovač mám více než dva roky a funguje perfektně. Velice pěkný dizajn, kvalitní stroj bez poruchy, sám se vyčistí při každém zapnutí a vypnutí, více možností nastavení, možnost použití pro výdej horké vody na čaj, dá se velmi lehce otevřít a kompletně vyčistit.
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Táto recenzia bola vytvorená pre Minuto HD8763/09 Automatický espresovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Minuto HD8763/09 Automatický espresovač
paco
12/02/2016
Česká republika
Vynikající, fakt potěšeni
Používáme už rok a bez jediné chyby. Odvápneni stačí 2x za rok - ono je třeba nastavit v parametrech tvrdost vody (naštěstí máme měkkou). Jednou za měsíc použiju odmašťovací tabletku. Týdně vyčistit spařovací jednotku (to jde rychle). Ale komu to příjde, že se musí moc starat, nebo je líný, tak za tři měsíce bude pít splašky. Super je mlýnek s možností nastavení hrubosti. V nádobě na odpad zůstanou prakticky suché hezky tvarované "půlky" z logru.
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Táto recenzia bola vytvorená pre Minuto HD8763/09 Automatický espresovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Minuto HD8763/09 Automatický espresovač
rekyne
01/01/2016
Česká republika
Overený kupujúci
Spokojenost
Kávovar používáme zatím jeden měsíc, zatím naprostá spokojenost a při použití kvalitní kávy vynikající.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Minuto HD8763/09 Automatický espresovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Minuto HD8763/09 Automatický espresovač