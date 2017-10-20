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  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy

Tento produkt už nie je dostupný

Saeco MoltioSuper automatický espresso kávovar

HD8766/09

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy

Espresso kávovar Moltio predstavuje jedinečné majstrovské dielo vytvorené tak, aby ste si mohli vychutnať nápoje presne podľa svojej chuti. Vďaka exkluzívnemu systému na zmenu kávových zŕn môžete jednoduchým cvaknutím pripraviť kávu, ktorá bude vždy zodpovedať vašej aktuálnej nálade.

Zobraziť všetky výhody

Na zmenu zŕn stačí jedno cvaknutie

Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy

  • Uvarí 7 druhov kávy

  • Penič mlieka Classic

  • Čierny

  • Mlynček s 5 stupňami nastavenia

Káva bez chuti spáleniny vďaka 100 % keramickým mlynčekom

Káva bez chuti spáleniny vďaka 100 % keramickým mlynčekom

Tento kávovar na espresso je vybavený 100 % keramickými mlynčekmi. Saeco používa keramické mlynčeky, pretože ich rovnomerné mletie bez prepálenia kávových zŕn zaručí bezchybné espresso. Keramika tiež zaisťuje dlhú trvácnosť a dokonale tichý chod.

Káva bez čakania vďaka varnému bloku s rýchlym zahrievaním

Káva bez čakania vďaka varnému bloku s rýchlym zahrievaním

Vďaka technológii varného bloku s rýchlym zahrievaním od spoločnosti Saeco bude váš kávovar vždy pripravený. Teraz už nemusíte čakať počas varenia jedného espressa, ale môžete variť kávu za kávou.

Experimentujte s chuťou so systémom na zmenu kávových zŕn

Experimentujte s chuťou so systémom na zmenu kávových zŕn

S espresso kávovarom Saeco Moltio môžete jednoduchým prepnutím zmeniť druh kávových zŕn vďaka patentovanej vymeniteľnej nádobe na kávové zrná. Vychutnajte si jedinečnú vymoženosť rýchlej zmeny zmesi kávových zŕn a prispôsobte si kávu presne podľa svojej chuti a nálady.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

20/10/2017

Polska

Polska

Polecam!!

Super obsługa, wygląd [mam wersję z chromowym kranikiem]. Podstawowy model można wzbogacić o automatyczny spieniacz Cappuccinatore !!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Moltio HD8766/09 W pełni automatyczny ekspres do kawy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Moltio HD8766/09 W pełni automatyczny ekspres do kawy

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  • 10% zľava
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