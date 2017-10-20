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Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
Espresso kávovar Moltio predstavuje jedinečné majstrovské dielo vytvorené tak, aby ste si mohli vychutnať nápoje presne podľa svojej chuti. Vďaka exkluzívnemu systému na zmenu kávových zŕn môžete jednoduchým cvaknutím pripraviť kávu, ktorá bude vždy zodpovedať vašej aktuálnej nálade.
Uvarí 7 druhov kávy
Penič mlieka Classic
Čierny
Mlynček s 5 stupňami nastavenia
Tento kávovar na espresso je vybavený 100 % keramickými mlynčekmi. Saeco používa keramické mlynčeky, pretože ich rovnomerné mletie bez prepálenia kávových zŕn zaručí bezchybné espresso. Keramika tiež zaisťuje dlhú trvácnosť a dokonale tichý chod.
Vďaka technológii varného bloku s rýchlym zahrievaním od spoločnosti Saeco bude váš kávovar vždy pripravený. Teraz už nemusíte čakať počas varenia jedného espressa, ale môžete variť kávu za kávou.
S espresso kávovarom Saeco Moltio môžete jednoduchým prepnutím zmeniť druh kávových zŕn vďaka patentovanej vymeniteľnej nádobe na kávové zrná. Vychutnajte si jedinečnú vymoženosť rýchlej zmeny zmesi kávových zŕn a prispôsobte si kávu presne podľa svojej chuti a nálady.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
alekzzisrec
20/10/2017
Polska
Polecam!!
Super obsługa, wygląd [mam wersję z chromowym kranikiem]. Podstawowy model można wzbogacić o automatyczny spieniacz Cappuccinatore !!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Moltio HD8766/09 W pełni automatyczny ekspres do kawy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Moltio HD8766/09 W pełni automatyczny ekspres do kawy