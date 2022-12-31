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  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
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  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
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  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy

Tento produkt už nie je dostupný

Saeco MoltioPlnoautomatický kávovar

HD8768/29

Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
Espresso kávovar Moltio predstavuje jedinečné majstrovské dielo vytvorené tak, aby ste si mohli vychutnať nápoje presne podľa svojej chuti. Vďaka exkluzívnemu systému na zmenu kávových zŕn môžete jednoduchým cvaknutím pripraviť kávu, ktorá bude vždy zodpovedať vašej aktuálnej nálade.
Zobraziť všetky výhody

Na zmenu zŕn stačí jedno cvaknutie

Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy

  • Uvarí 7 druhov kávy

  • Automatický penič mlieka

  • Čierna

  • Mlynček s 5 stupňami nastavenia

Jemne si dolaďte chuť kávy pomocou 5 nastavení mlynčeka

Jemne si dolaďte chuť kávy pomocou 5 nastavení mlynčeka

Pokiaľ ide o jemnosť mletia, toto zariadenie vás nikdy nesklame. Rôzne kávové zmesi vyžadujú na rozvinutie plnej chuti rôzne úrovne zrnitosti. Preto má systém mletia tohto zariadenia päť prispôsobiteľných nastavení – od najjemnejšieho mletia pre plnú chuť espressa až po najhrubšie pre ľahšiu kávu.

Získajte maximálnu chuť pomocou 100% keramických mlynčekov

Získajte maximálnu chuť pomocou 100% keramických mlynčekov

Robustné 100 % keramické mlynčeky vám počas nadchádzajúcich rokov zaručia okamih pôžitku z čistej kávy. Keramický materiál zabezpečuje ideálne mletie, ktoré umožňuje aby postupný prietok vody extrahoval najčistejšie esencie zrniek. Keramický materiál navyše na rozdiel od iných „bežných mlynčekov“ zabraňuje prehriatiu kávy a chuti pripáleniny.

Plne odnímateľná varná jednotka môže byť vyčistená behom chvíle

Plne odnímateľná varná jednotka môže byť vyčistená behom chvíle

Účinnosť a jednoduchosť použitia boli kľúčovými faktormi inšpirácie pri zostrojení prvej varnej jednotky Saeco pred 30 rokmi. A do dnešného dňa stále dokazuje, že sa jedná o majstrovský kúsok techniky. Tak ako vždy poskytuje jednoduché čistenie – stačí ju vybrať a umyť pod tečúcou vodou po dobu niekoľkých sekúnd a potom ju rovnako ľahko vložíte naspäť.

Technické špecifikácie

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