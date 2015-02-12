Tento produkt už nie je dostupný
6 druhov nápojov
Integrovaná karafa na mlieko
Titanium
Naše mlynčeky sú vyrobené z najmodernejšej, kvalitne tvrdenej keramiky v precíznom prevedení. Kávové zrná sa melú jemne bez rizika prehriatia, a tak sa z nich vyťaží paleta vyberaných chutí a aróma, čím vzniká prvotriedna chuť aspoň ďalších 20 000 šálok kávy.
Vychutnajte si prípravu rôznych nápojov pre akúkoľvek príležitosť. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš superautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja!
Tento kávovar automaticky vyčistí okruh kávy vodou vždy pri spustení alebo vypnutí kávovaru. Vďaka tomu dosiahnete skvelú a čerstvú chuť kávy v každej šálke. Pravidelné odstraňovanie vodného kameňa predlžuje životnosť vášho espresso kávovaru. Tento kávovar vás upozorní na potrebu odstránenia kameňa a pomocou pokynov na obrazovke vás prevedie jednotlivými krokmi.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Maruska
12/02/2015
Česká republika
Káva je výborná
S kávovarem jsem velice spokojená, jenom mi chybí pořádný návod na obsluhu, protože ten co je dodávaný s kávovarem je tak trochu k ničemu :-(
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Moltio HD8869/09 Automatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Moltio HD8869/09 Automatický kávovar