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  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
  • Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy

Tento produkt už nie je dostupný

Saeco MoltioPlnoautomatický kávovar

HD8869/09

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
Kávovar Moltio, ktorý si v spotrebiteľských testoch vyslúžil uznanie a rešpekt, uspokojí potreby ľudí so záujmom o robustný, vysokovýkonný kávovar schopný pripraviť kávu špičkovej kvality.
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Uznávaný pomocník, ktorý pripravuje kávu špičkovej kvality

Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy

  • 6 druhov nápojov

  • Integrovaná karafa na mlieko

  • Titanium

20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi

20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi

Naše mlynčeky sú vyrobené z najmodernejšej, kvalitne tvrdenej keramiky v precíznom prevedení. Kávové zrná sa melú jemne bez rizika prehriatia, a tak sa z nich vyťaží paleta vyberaných chutí a aróma, čím vzniká prvotriedna chuť aspoň ďalších 20 000 šálok kávy.

Vychutnajte si rýchlu prípravu 6 druhov nápojov

Vychutnajte si rýchlu prípravu 6 druhov nápojov

Vychutnajte si prípravu rôznych nápojov pre akúkoľvek príležitosť. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš superautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja!

Vychutnajte si výbornú kávu vďaka funkcii auto-prepláchnutia a riadeného odvápňovania

Vychutnajte si výbornú kávu vďaka funkcii auto-prepláchnutia a riadeného odvápňovania

Tento kávovar automaticky vyčistí okruh kávy vodou vždy pri spustení alebo vypnutí kávovaru. Vďaka tomu dosiahnete skvelú a čerstvú chuť kávy v každej šálke. Pravidelné odstraňovanie vodného kameňa predlžuje životnosť vášho espresso kávovaru. Tento kávovar vás upozorní na potrebu odstránenia kameňa a pomocou pokynov na obrazovke vás prevedie jednotlivými krokmi.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

12/02/2015

Česká republika

Česká republika

Káva je výborná

S kávovarem jsem velice spokojená, jenom mi chybí pořádný návod na obsluhu, protože ten co je dodávaný s kávovarem je tak trochu k ničemu :-(

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Moltio HD8869/09 Automatický kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Moltio HD8869/09 Automatický kávovar

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