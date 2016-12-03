Tento produkt už nie je dostupný
Vychutnajte si jedinečnú ponuku 18 špecialít jediným dotykom
Po 28 rokoch skúseností vytvorila spoločnosť Saeco kávovar GranBaristo, ktorý od základov mení proces prípravy kávy priamo zo zŕn. Elegantné espresso zariadenie s niekoľkými revolučnými technológiami pripravuje nápoje rýchlejšie a pri vyššej teplote, ponúka širšie možnosti výberu a zjednodušuje údržbu.
Uvarí 18 druhov kávy
Integrovaná nádoba na mlieko a penič
Oceľ, biela
Mlynček s 5 stupňami nastavenia
Pokiaľ ide o jemnosť mletia, toto zariadenie vás nikdy nesklame. Rôzne kávové zmesi vyžadujú na rozvinutie plnej chuti rôzne úrovne zrnitosti. Preto má systém mletia tohto zariadenia päť prispôsobiteľných nastavení – od najjemnejšieho mletia pre plnú chuť espressa až po najhrubšie pre ľahšiu kávu.
Robustné 100 % keramické mlynčeky vám počas nadchádzajúcich rokov zaručia okamih pôžitku z čistej kávy. Keramický materiál zabezpečuje ideálne mletie, ktoré umožňuje aby postupný prietok vody extrahoval najčistejšie esencie zrniek. Keramický materiál navyše na rozdiel od iných „bežných mlynčekov“ zabraňuje prehriatiu kávy a chuti pripáleniny.
Vychutnajte si kávu so správnou teplotou a bez čakania vďaka výkonnému varníku s technológiou Thermospeed od spoločnosti Saeco. Technológia Thermospeed bleskovo zohreje obvod prípravy kávy po zapnutí kávovaru a zabráni úniku tepla, vďaka čomu má každá šálka kávy tú správnu teplotu.
4.9
z 5
12
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Sebastian9999
03/12/2016
Polska
Trafiony zakup
Ekspres spełniający oczekiwania, prosty w obsłudze i utrzymaniu czystości. Poranna kawa przypominająca zapach włoskich wakacji.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01
indiana133
19/09/2015
Polska
Overený kupujúci
doskonały
Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Przyjemność sprawia możliwość parzenia wielu rodzajów kaw a także indywidualnych ustawień Dodatkowo jest bardzo zgrabny i estetyczny . Dobrze się go czyści , jedynie mam zastrzeżenia do informacji o smarowaniu , bo jak dla mnie punkty są słabo zilustrowane .
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01
mireczka
19/09/2015
Polska
Overený kupujúci
doskonały
Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Przyjemność sprawia możliwość parzenia wielu rodzajów kaw a także indywidualnych ustawień Dodatkowo jest bardzo zgrabny i estetyczny . Dobrze się go czyści , jedynie mam zastrzeżenia do informacji o smarowaniu , bo jak dla mnie punkty są słabo zilustrowane .
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01