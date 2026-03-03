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  • Vynikajúce hranolčeky s obsahom tuku nižším až o 80 %!*
  • Vynikajúce hranolčeky s obsahom tuku nižším až o 80 %!*
  • Vynikajúce hranolčeky s obsahom tuku nižším až o 80 %!*
  • Vynikajúce hranolčeky s obsahom tuku nižším až o 80 %!*
  • Vynikajúce hranolčeky s obsahom tuku nižším až o 80 %!*
  • Vynikajúce hranolčeky s obsahom tuku nižším až o 80 %!*
  • Vynikajúce hranolčeky s obsahom tuku nižším až o 80 %!*
  • Vynikajúce hranolčeky s obsahom tuku nižším až o 80 %!*
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Tento produkt už nie je dostupný

Kolekcia VivaTeplovzdušná fritéza Airfryer

HD9220/50

Vynikajúce hranolčeky s obsahom tuku nižším až o 80 %!*
Jedinečná technológia Rapid Air od spoločnosti Philips umožňuje pomocou horúceho vzduchu pripravovať jedlá, ktoré sú chrumkavé na povrchu a jemné vo vnútri. Na dosiahnutie dokonalého povrchu a lahodnej chuti postačí len trocha oleja – alebo žiaden!
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Dokonalé výsledky vďaka technológii Rapid Air

Vynikajúce hranolčeky s obsahom tuku nižším až o 80 %!*

  • Fritéza s nízkou spotrebou tuku

  • Multifunkčné zariadenie

  • Biela/strieborná farba

  • 800 g

Technológia Rapid Air na zdravšie fritovanie

Technológia Rapid Air na zdravšie fritovanie

Jedinečná technológia Rapid Air teplovzdušnej fritézy Airfryer vám umožní fritovať, piecť, opekať a grilovať tie najchutnejšie pochúťky a jedlá, s použitím menšieho množstva tuku v porovnaní s bežnými fritézami alebo dokonca úplne bez oleja. S technológiou Rapid Air sa navyše tvorí menej zápachu a výparov ako pri bežnom fritovaní, zariadenie sa ľahko čistí, je bezpečné a úsporné, vhodné na každodenné používanie!

Veľký objem na varenie pre všetky vaše obľúbené recepty

Veľký objem na varenie pre všetky vaše obľúbené recepty

Nastaviteľná regulácia času a teploty

Nastaviteľná regulácia času a teploty

Integrovaný časovač vám umožní prednastaviť čas varenia až do 30 minút. Funkcia automatického vypnutia v sebe zahŕňa aj zvukový indikátor, ktorý vás upozorní na dokončenie procesu. Plne nastaviteľné ovládanie teploty, ktoré vám umožní prednastaviť najlepšiu teplotu pre jednotlivé suroviny až do 200 stupňov. Vychutnajte si chrumkavé, do zlatista opečené hranolčeky, pochúťky, kurča a mnoho ďalších dobrôt – všetko v dokonalej kvalite vďaka správnej teplote.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s čerstvými hranolčekmi pripravenými v bežnej fritéze Philips.