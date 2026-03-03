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HD9220/50
Fritéza s nízkou spotrebou tuku
Multifunkčné zariadenie
Biela/strieborná farba
800 g
Jedinečná technológia Rapid Air teplovzdušnej fritézy Airfryer vám umožní fritovať, piecť, opekať a grilovať tie najchutnejšie pochúťky a jedlá, s použitím menšieho množstva tuku v porovnaní s bežnými fritézami alebo dokonca úplne bez oleja. S technológiou Rapid Air sa navyše tvorí menej zápachu a výparov ako pri bežnom fritovaní, zariadenie sa ľahko čistí, je bezpečné a úsporné, vhodné na každodenné používanie!
Integrovaný časovač vám umožní prednastaviť čas varenia až do 30 minút. Funkcia automatického vypnutia v sebe zahŕňa aj zvukový indikátor, ktorý vás upozorní na dokončenie procesu. Plne nastaviteľné ovládanie teploty, ktoré vám umožní prednastaviť najlepšiu teplotu pre jednotlivé suroviny až do 200 stupňov. Vychutnajte si chrumkavé, do zlatista opečené hranolčeky, pochúťky, kurča a mnoho ďalších dobrôt – všetko v dokonalej kvalite vďaka správnej teplote.
Hodnotenie
V porovnaní s čerstvými hranolčekmi pripravenými v bežnej fritéze Philips.