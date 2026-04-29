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Kolekcia Viva Teplovzdušná fritéza Airfryer
Tento produkt už nie je dostupný
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HD9220/50
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ICM Recipe Booklet Philips Viva Collection Airfryer
EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Airfryer HD9220/50 - English (US)
Príslušenstvo pre Airfryer 3,2 a 4,2 lGrilovacia súprava
Príslušenstvo pre fritézu AirfryerSúprava na pečenie L
Z teplovzdušnej fritézy Philips Airfryer vychádza biely dym.
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