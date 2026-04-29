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Kolekcia Viva Teplovzdušná fritéza Airfryer

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

Kolekcia VivaTeplovzdušná fritéza Airfryer

HD9220/50

Kolekcia Viva Teplovzdušná fritéza Airfryer

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

ICM Recipe Booklet Philips Viva Collection Airfryer

  • PDF súbor, 3.2 MB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Airfryer HD9220/50 - English (US)

  • PDF súbor, 945.4 kB
  • 13 March 2026

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