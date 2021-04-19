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  • Chutné hranolčeky s obsahom tuku nižším až o 80 %*
  • Chutné hranolčeky s obsahom tuku nižším až o 80 %*
  • Chutné hranolčeky s obsahom tuku nižším až o 80 %*
  • Chutné hranolčeky s obsahom tuku nižším až o 80 %*
  • Chutné hranolčeky s obsahom tuku nižším až o 80 %*
  • Chutné hranolčeky s obsahom tuku nižším až o 80 %*
  • Chutné hranolčeky s obsahom tuku nižším až o 80 %*
  • Chutné hranolčeky s obsahom tuku nižším až o 80 %*
  • Chutné hranolčeky s obsahom tuku nižším až o 80 %*
  • Chutné hranolčeky s obsahom tuku nižším až o 80 %*
  • Chutné hranolčeky s obsahom tuku nižším až o 80 %*

Tento produkt už nie je dostupný

Kolekcia VivaAirfryer

HD9621/90

4.8
| (98) Recenzie | 99% Odporúča tento produkt
Chutné hranolčeky s obsahom tuku nižším až o 80 %*
S jedinečnou technológiou TurboStar od Philips môžete fritovať jedlá s minimálnym množstvom oleja a pripravovať chutné a rovnomerne prepečené pokrmy. Nie je potrebné predhrievanie a vďaka novému kompaktnému dizajnu môžete stále pripravovať veľké množstvo jedla.
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Vďaka patentovanej technológii TurboStar

Chutné hranolčeky s obsahom tuku nižším až o 80 %*

  • TurboStar

  • Fritéza s nízkou spotrebou tuku

  • Čierna, 1425 W, 0,8 kg

Chutné pokrmy: vo vnútri jemné, na povrchu chrumkavé

Chutné pokrmy: vo vnútri jemné, na povrchu chrumkavé

Vďaka technológii TurboStar od Philips je všetko jedlo vystavené tomuto konštantnému, cirkulujúcemu teplu a je prepečené súčasne. Výsledkom sú rovnomerne opečené jedlá – bez potreby obracania – aj keď je jedlo navrstvené. Okrem prúdu zohriateho vzduchu výkonné priame teplo zhora rýchlo zhrumkavie jedlo a zabezpečí chutné, zlatohnedé výsledky. „Na povrchu chrumkavé a vo vnútri jemné”

Viac ako 200 receptov v aplikácii a bezplatná kniha receptov v balení

Viac ako 200 receptov v aplikácii a bezplatná kniha receptov v balení

Aplikácia Philips Airfryer je bezplatná a plná chutných receptov a jednoduchých podrobných pokynov na prípravu. Nechajte sa inšpirovať rýchlymi, zdravými občerstveniami alebo jedlami na špeciálne príležitosti.

Chutné jedlo za kratší čas: nie je potrebné predhrievanie

Chutné jedlo za kratší čas: nie je potrebné predhrievanie

Teplovzdušná fritéza Airfryer Philips je pripravená na okamžité použitie. Celkovo rýchlejšia od začiatku do konca podporuje každodenné používanie nadradenosťou počas celého procesu varenia.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

98

Recenzie

99%

Odporúča tento produkt

2

19/04/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

výborný pomocník pro vaření

výborný pomocník na zdravé vaření bez vysokého obsahu tuku

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9621/90 Airfryer

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9621/90 Airfryer

28/02/2019

Česká republika

Česká republika

Usnadnění života

Je to výborný pomocník při přípravě rychlých jídel, když potřebuji ušetřit čas, nebo se vrátíme domů pozdě. Rychlá a bezstarostná příprava např. předsmažených jídel. Máme od Phillips i hrnec na pomalé vaření a to je pecka.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9621/90 Airfryer

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9621/90 Airfryer

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Naprosto skvělá fritéza

Doma se snažíme stravovat zdravě, ale nechceme se připravit o jídlo, které máme rádi a chutná nám. Např. máme rádi hranolky, ale smažit je v hromadě tuku to né. Vysušovat je troubě to taky není ono. Horkovdušná fritéze splňuje všechna očekávání, hranolky jsou super a můžou být bramborové, celerové nebo třeba batátové, všechny mám odzkoušené. Dokonce chutnají i mým chlapům. Jakou přílohu někdy dělám grilovanou zeleninu - lilek, paprika, cuketa atd. Na horkovzdušnou fritézu opravdu nedám dopustit. Mladší syn třeba miluje kuřecí řízky v corn flakes strouhance a to fritéza zvládne také a stále bez kapky oleje.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9621/90 Airfryer

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9621/90 Airfryer

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s čerstvými hranolčekmi pripravenými v bežnej fritéze Philips.

  2. merané v porovnaní s teplovzdušnou fritézou Airfryer bez technológie TurboStar s mrazenými hranolčekmi, hodnotené podľa opečenia a prepečenia

  3. v porovnaní s teplovzdušnou fritézou Airfryer Philips Viva Collection, celková kapacita postačuje na 800 g hranolčekov