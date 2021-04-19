Tento produkt už nie je dostupný
TurboStar
Fritéza s nízkou spotrebou tuku
Čierna, 1425 W, 0,8 kg
Vďaka technológii TurboStar od Philips je všetko jedlo vystavené tomuto konštantnému, cirkulujúcemu teplu a je prepečené súčasne. Výsledkom sú rovnomerne opečené jedlá – bez potreby obracania – aj keď je jedlo navrstvené. Okrem prúdu zohriateho vzduchu výkonné priame teplo zhora rýchlo zhrumkavie jedlo a zabezpečí chutné, zlatohnedé výsledky. „Na povrchu chrumkavé a vo vnútri jemné”
Aplikácia Philips Airfryer je bezplatná a plná chutných receptov a jednoduchých podrobných pokynov na prípravu. Nechajte sa inšpirovať rýchlymi, zdravými občerstveniami alebo jedlami na špeciálne príležitosti.
Teplovzdušná fritéza Airfryer Philips je pripravená na okamžité použitie. Celkovo rýchlejšia od začiatku do konca podporuje každodenné používanie nadradenosťou počas celého procesu varenia.
4.8
z 5
98
Recenzie
99%
Odporúča tento produkt
Jitka17a
19/04/2021
Česká republika
Overený kupujúci
výborný pomocník pro vaření
výborný pomocník na zdravé vaření bez vysokého obsahu tuku
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9621/90 Airfryer
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9621/90 Airfryer
Martina1980
28/02/2019
Česká republika
Usnadnění života
Je to výborný pomocník při přípravě rychlých jídel, když potřebuji ušetřit čas, nebo se vrátíme domů pozdě. Rychlá a bezstarostná příprava např. předsmažených jídel. Máme od Phillips i hrnec na pomalé vaření a to je pecka.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9621/90 Airfryer
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9621/90 Airfryer
Alena68
27/02/2019
Česká republika
Naprosto skvělá fritéza
Doma se snažíme stravovat zdravě, ale nechceme se připravit o jídlo, které máme rádi a chutná nám. Např. máme rádi hranolky, ale smažit je v hromadě tuku to né. Vysušovat je troubě to taky není ono. Horkovdušná fritéze splňuje všechna očekávání, hranolky jsou super a můžou být bramborové, celerové nebo třeba batátové, všechny mám odzkoušené. Dokonce chutnají i mým chlapům. Jakou přílohu někdy dělám grilovanou zeleninu - lilek, paprika, cuketa atd. Na horkovzdušnou fritézu opravdu nedám dopustit. Mladší syn třeba miluje kuřecí řízky v corn flakes strouhance a to fritéza zvládne také a stále bez kapky oleje.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9621/90 Airfryer
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9621/90 Airfryer
V porovnaní s čerstvými hranolčekmi pripravenými v bežnej fritéze Philips.
merané v porovnaní s teplovzdušnou fritézou Airfryer bez technológie TurboStar s mrazenými hranolčekmi, hodnotené podľa opečenia a prepečenia
v porovnaní s teplovzdušnou fritézou Airfryer Philips Viva Collection, celková kapacita postačuje na 800 g hranolčekov