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Príslušenstvo pre fritézu Airfryer Grilovacia súprava XXL

Tento produkt už nie je dostupný

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Príslušenstvo pre fritézu AirfryerGrilovacia súprava XXL

HD9951/00

Príslušenstvo pre fritézu Airfryer Grilovacia súprava XXL

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

S touto špeciálnou súpravou na grilovanie v teplovzdušnej fritéze Philips si môžete

  • PDF súbor
  • 26 July 2026

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