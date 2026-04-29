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Príslušenstvo pre fritézu Airfryer Grilovacia súprava XXL
Tento produkt už nie je dostupný
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HD9951/00
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S touto špeciálnou súpravou na grilovanie v teplovzdušnej fritéze Philips si môžete
Z teplovzdušnej fritézy Philips Airfryer vychádza biely dym.
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