Tento produkt už nie je dostupný
Grilovacia súprava
1x dno grilu
6x ihlíc
1x brožúra s receptami
Pripravte si vynikajúce a zdravšie grilované ryby, mäso a zeleninu s dnom grilu XXL a jeho jedinečným dierkovaným povrchom s typickými drážkami! Vďaka nepriľnavému povrchu sa jedlo bez námahy odlepí a dno grilu ľahko vyčistí!
Ihlice môžete použiť na prípravu zeleninového alebo mäsového ražniči.
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3.6
z 5
5
Recenzie
80%
Odporúča tento produkt
Evulík
20/09/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Funguje, jak má :-)
Je to prostě dokonalé, teď už mám vše, co jsem potřebovala :-D
Výhody
Snažší údržba než základní mřížka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL
Cipis69
13/02/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Špízy tak akorát
Jehly jsou vhodný doplněk k roštu (sadě pro večírek) a není zapotřebí používat špejle, gril mi přijde lepší než originální síto, které se snáze znečistí při grilování měkčích / jemnějších surovin.
Výhody
jehly rozměrově doplňují sadu pro večírek / mytí v myčce
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL
Innusik
30/12/2021
Україна
Потрібний набір
Урізноманітнює варіанти страв, рекомендую на 100%!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Набір аксесуарів HD9951/00 для мультипечей XXL
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Набір аксесуарів HD9951/00 для мультипечей XXL