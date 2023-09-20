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  • Grilovacia súprava
  • Grilovacia súprava
  • Grilovacia súprava
  • Grilovacia súprava
  • Grilovacia súprava
  • Grilovacia súprava
  • Grilovacia súprava

Tento produkt už nie je dostupný

Príslušenstvo pre fritézu AirfryerGrilovacia súprava XXL

HD9951/00

3.6
| (5) Recenzie | 80% Odporúča tento produkt
Grilovacia súprava
S touto špeciálnou súpravou na grilovanie v teplovzdušnej fritéze Philips si môžete
Zobraziť všetky výhody
Kompatibilné produkty
Premium

Premium
Airfryer Smart Sensing XXL

HD9867/90

Prísluš. a rady na zvládnutie grilovania k fritéze Airfryer

Grilovacia súprava

  • Grilovacia súprava

  • 1x dno grilu

  • 6x ihlíc

  • 1x brožúra s receptami

Dno grilu s nepriľnavým povrchom sa dokonale hodí do fritézy Airfryer XXL

Pripravte si vynikajúce a zdravšie grilované ryby, mäso a zeleninu s dnom grilu XXL a jeho jedinečným dierkovaným povrchom s typickými drážkami! Vďaka nepriľnavému povrchu sa jedlo bez námahy odlepí a dno grilu ľahko vyčistí!

6 ihlíc na špeciálne grilované pokrmy

Ihlice môžete použiť na prípravu zeleninového alebo mäsového ražniči.

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Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.6

z 5

5

Recenzie

80%

Odporúča tento produkt

4
3

20/09/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Funguje, jak má :-)

Je to prostě dokonalé, teď už mám vše, co jsem potřebovala :-D

Výhody

Snažší údržba než základní mřížka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL

13/02/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Špízy tak akorát

Jehly jsou vhodný doplněk k roštu (sadě pro večírek) a není zapotřebí používat špejle, gril mi přijde lepší než originální síto, které se snáze znečistí při grilování měkčích / jemnějších surovin.

Výhody

jehly rozměrově doplňují sadu pro večírek / mytí v myčce

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL

30/12/2021

Україна

Україна

Потрібний набір

Урізноманітнює варіанти страв, рекомендую на 100%!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Набір аксесуарів HD9951/00 для мультипечей XXL

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Набір аксесуарів HD9951/00 для мультипечей XXL

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