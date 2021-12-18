Tento produkt už nie je dostupný
S7885/55
S7886/35
S7887/55
S7882/55
S7885/50
S7886/55
S7886/58
Čistenie a mazanie
Svieža vôňa vánku
Roztok Jet Clean vyčistí a namaže holiace hlavy.
Po vyčistení budú holiace hlavy vášho elektrického holiaceho strojčeka voňať, vyzerať aj holiť ako nové.
Svieža vôňa, ktorá zostane na holiacej hlave – a vy si môžete vychutnať dokonale svieže a čisté oholenie pomocou tohto elektrického holiaceho strojčeka.
4.7
z 5
6
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
MM16
18/12/2021
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Výrobek je levnější
Výrobek je levnější a ekologičtější, než kupovat celou čistící kazetu s kapalinou do čistící stanice holícího strojku
Výhody
Praktičnost
Táto recenzia bola vytvorená pre HQ200/50 Čistící roztok JetClean
Táto recenzia bola vytvorená pre HQ200/50 Čistící roztok JetClean
Hanka551
09/08/2021
Česká republika
Overený kupujúci
skvělý
Philips čistící roztok Jet Clean HQ200/50 - perfektně vyčistí
Výhody
perfektně vyčistí
Nevýhody
žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HQ200/50 Čistící roztok JetClean
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HQ200/50 Čistící roztok JetClean
Heniek1004
06/03/2017
Polska
Overený kupujúci
Sprawdził się polecam
Nigdy nie stosowałem płynu do czyszczenia teraz kiedy stosuję mam wrażenie że golarka pracuje ciszej
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HQ200/50 Płyn do czyszczenia Jet Clean
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HQ200/50 Płyn do czyszczenia Jet Clean