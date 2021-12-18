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  • Doprajte si čisté oholenie
  • Doprajte si čisté oholenie

Tento produkt už nie je dostupný

Čistiaci roztok Jet Clean

HQ200/50

4.7
| (6) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Doprajte si čisté oholenie
Čistý holiaci strojček zaručí maximálny holiaci výkon. Používajte roztok Philips Jet Clean HQ200/50 s čistiacim systémom Jet Clean na dôkladné vyčistenie holiacich hláv Philips.
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Pre maximálny výkon

Doprajte si čisté oholenie

  • Čistenie a mazanie

  • Svieža vôňa vánku

Zaručí maximálny výkon pri holení

Roztok Jet Clean vyčistí a namaže holiace hlavy.

Na dôkladné čistenie

Po vyčistení budú holiace hlavy vášho elektrického holiaceho strojčeka voňať, vyzerať aj holiť ako nové.

Dodá holiacim hlavám sviežu vôňu

Svieža vôňa, ktorá zostane na holiacej hlave – a vy si môžete vychutnať dokonale svieže a čisté oholenie pomocou tohto elektrického holiaceho strojčeka.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.7

z 5

6

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

18/12/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek je levnější

Výrobek je levnější a ekologičtější, než kupovat celou čistící kazetu s kapalinou do čistící stanice holícího strojku

Výhody

Praktičnost

Táto recenzia bola vytvorená pre HQ200/50 Čistící roztok JetClean

Táto recenzia bola vytvorená pre HQ200/50 Čistící roztok JetClean

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

skvělý

Philips čistící roztok Jet Clean HQ200/50 - perfektně vyčistí

Výhody

perfektně vyčistí

Nevýhody

žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HQ200/50 Čistící roztok JetClean

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HQ200/50 Čistící roztok JetClean

06/03/2017

Polska

Polska

Overený kupujúci

Sprawdził się polecam

Nigdy nie stosowałem płynu do czyszczenia teraz kiedy stosuję mam wrażenie że golarka pracuje ciszej

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HQ200/50 Płyn do czyszczenia Jet Clean

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HQ200/50 Płyn do czyszczenia Jet Clean

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