Predĺžená záruka až 5 rokov
Povrch. vrstva Nano SkinGlide
Čepele SteelPrecision
Snímač pohybu Motion Control
Flexibilné hlavy 360-D
Až 5-ročná záruka*****
Medzi holiacimi hlavami a pokožkou sa nachádza ochranná vrstva. Je vyrobená až z 250 000 mikro-tech guľôčok na centimeter štvorcový a zlepšuje kĺzanie po pokožke až o 30 %***, aby sa minimalizovalo podráždenie.
Čepele SteelPrecision zvládnu až 90 000 holiacich pohybov za minútu, čo zabezpečí väčšiu presnosť a oholenie väčšieho množstva chĺpkov jedným ťahom*. 45 vysokovýkonných čepelí, ktoré sú samoostriace a vyrobené v Európe.
Technológia snímania pohybu sleduje, ako sa holíte a povedie vás účinnejšou technikou. Už po troch holeniach si väčšina mužov osvojila lepšiu techniku holenia s menším množstvom ťahov***.
4.6
z 5
162
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
BJano
17/06/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Philips je super
Zo strojčekom som zatiaľ spokojný, oholí pekne do hladka, nepoškriabe, ide ticho
Výhody
je super
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7886/55 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho
Date of Use 2026-05-31
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7886/55 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho
Date of Use 2026-05-31
Katika154
16/06/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Overená značka.
Maximálna spokojnosť. Zariadenie som kupovala pre svojho staršieho otca, ktorý si pochvaľuje jednoduchú obsluhu a použitie. Predtým mal túto istú značku. Tak sme stavili na istotu.
Výhody
Dlhá životnosť a funkčnosť.
Nevýhody
vysoká cena
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7885/50 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho
Date of Use 2026-06-13
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7885/50 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho
Date of Use 2026-06-13
Elvis 51
22/01/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Spoľahlivosť a prirodzená manipulácia.
Niekoľko desaťročí každodenná pozitívna skúsenosť s používaním.
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7885/50 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7885/50 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025
v porovnaní s materiálom bez povrchovej úpravy
Testované v porovnaní so sériou Philips 3000.
Založené na sérii Philips S7000 a používateľoch aplikácie GroomTribe v roku 2019
porovnanie nečistôt vzniknutých holením po použití čistiacej tekutiny alebo vody v kazete
2-ročná záruka + 3-ročná predĺžená záruka po registrácii na stránke Philips.com do 90 dní od nákupu.