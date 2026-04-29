VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

7000 Series Elektrický holiaci strojček

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

7000 SeriesElektrický holiaci strojček

HQ7340

7000 Series Elektrický holiaci strojček

Tento produkt už nie je dostupný

Prejsť do obchodu

Zaregistrujte svoj výrobok

Získajte predĺženú záruku

Zaregistrujte výrobok do 90 dní od nákupu a získajte predĺženú záruku (ponuka podlieha podmienkam).

Registrujte sa teraz

Návody a dokumentácia

Návod na použitie

  • PDF súbor, 4.8 MB
  • 14 April 2022

Najčastejšie otázky

Náhradné diely a príslušenstvo

Záruka a servis

Skontrolujte si záručné podmienky a začnite s výmenou alebo opravou produktu

Nájdite servisné stredisko

Nájdite servisné strediská vo vašom okolí, ktoré poskytujú opravy, diagnostiku a originálne náhradné diely

Záruka Philips

Prečítajte si naše záručné podmienky

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme