Tento produkt už nie je dostupný
HQ7340
Precízny strihací systém
Strojček Philips má mimoriadne tenké hlavy so štrbinami na oholenie dlhých fúzov a jedinečné otvory, ktoré sú navrhnuté na zachytenie aj najkratšieho strniska.
Automaticky sa prispôsobí každej krivke vašej tváre a krku.
Profil týchto holiacich hláv Philips prispôsobený pokožke umožňuje dokonalý kontakt s pokožkou pre pohodlné oholenie.
4.5
z 5
4
Recenzie
gacki46
14/08/2014
Polska
super
nie wiem co można napisać, jest to moja druga golarka i porównując ją z tą starą która była bardzo stara bez ruchomuch ostrzy i możliwości mycia pod wodą ta jest o niebo lepsza. Jestem zadowolony że wybrałem własnie tę.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Waldix
22/05/2012
Polska
Doskonały produkt jak większość produktów Waszej Firmy
Polecam tą golarkę wszystkim, którzy chcą przejść na golenie golarką elektryczną.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
zetes
15/05/2012
Polska
Doskonały produkt
Ta golarka jest fantastyczna, łatwa w obsłudze i wygodna w czyszczeniu. Eksploatuję ją od roku z powodzeniem i przyjemnością. Polecam.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025