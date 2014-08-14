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Tento produkt už nie je dostupný

7000 SeriesElektrický holiaci strojček

HQ7340

4.5
| (4) Recenzie
Pohodlné a hladké
Elektrický holiaci strojček Philips je vybavený jedinečným presným strihacím systémom Precision Cutting. Má ultra tenké holiace hlavy so štrbinami na oholenie dlhých fúzov a s otvormi, ktoré sú navrhnuté na zachytenie aj toho najkratšieho strniska. Strojček sa môže celý umývať pod tečúcou vodou.
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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

Oholí aj najkratšie fúzy

Pohodlné a hladké

  • Precízny strihací systém

Precízny strihací systém

Precízny strihací systém

Strojček Philips má mimoriadne tenké hlavy so štrbinami na oholenie dlhých fúzov a jedinečné otvory, ktoré sú navrhnuté na zachytenie aj najkratšieho strniska.

Systém Reflex Action

Systém Reflex Action

Automaticky sa prispôsobí každej krivke vašej tváre a krku.

Komfortné holiace hlavy

Komfortné holiace hlavy

Profil týchto holiacich hláv Philips prispôsobený pokožke umožňuje dokonalý kontakt s pokožkou pre pohodlné oholenie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.5

z 5

4

Recenzie

4
2
1

14/08/2014

Polska

Polska

super

nie wiem co można napisać, jest to moja druga golarka i porównując ją z tą starą która była bardzo stara bez ruchomuch ostrzy i możliwości mycia pod wodą ta jest o niebo lepsza. Jestem zadowolony że wybrałem własnie tę.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

22/05/2012

Polska

Polska

Doskonały produkt jak większość produktów Waszej Firmy

Polecam tą golarkę wszystkim, którzy chcą przejść na golenie golarką elektryczną.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

15/05/2012

Polska

Polska

Doskonały produkt

Ta golarka jest fantastyczna, łatwa w obsłudze i wygodna w czyszczeniu. Eksploatuję ją od roku z powodzeniem i przyjemnością. Polecam.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

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  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 