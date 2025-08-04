Holiaci strojček na hlavu Philips Head Pro

Technológia holenia Philips je teraz k dispozícii pre ľahké holenie hlavy
Od svetovej jednotky v oblasti elektrických holiacich strojčekov¹
Formujte svoje pravé ja
360º flexibilná hlava
Plne flexibilná jednotka sa otáča o 360°, aby presne kopírovala kontúry hlavy a zaistila optimálny kontakt s pokožkou aj na ťažko dostupných miestach. Vďaka tomu účinne predchádza nadmernému tlaku, ktorý by mohol spôsobiť nepohodlie alebo podráždenie.
ComfortCut čepele
S týmto holiacim strojčekom Philips získate čisté a pohodlné oholenie. 36 čepelí ComfortCut oholí každý vlas tesne nad úrovňou pokožky a zaistí vám hladký a rovnomerný výsledok bez podráždenia.
Inteligentný senzor PowerAdapt
Dynamický senzor PowerAdapt sníma hustotu vlasov až 125-krát za sekundu a automaticky upravuje výkon pre ešte jednoduchšie a pohodlnejšie holenie.
Ďalšie dôvody, prečo si vybrať holiace strojčeky na hlavu Philips
Ergonomická rukoväť pre maximálne pohodlie
S holiacim strojčekom môžete bez obáv manipulovať vďaka ergonomickému dizajnu, ktorý vám pri holení pomôže udržať bezpečný úchop.
Systém na zber vlasov zaisťuje poriadok pri holení
Udržuje vaše holenie čisté bez toho, aby po umývadle zostávali ostrihané vlasy.
Technológia SkinProtect pre dôkladné a jemné oholenie
Technológia SkinProtection ponúka hypoalergénne ak pokožke šetrné holenie za mokra aj nasucho bez ťahania a ťahania.
Hygienické a ľahké čistenie pomocou oplachovacej stanice
Udržujte holiaci strojček ľahko pomocou priloženej oplachovacej stanice, ktorá zaisťuje optimálnu hygienu a výkon vďaka dôkladnému čisteniu holiacich hláv.
Vyrobené z chirurgickej švédskej ocele
Čepele holiaceho strojčeka Philips Head sú vyrobené z chirurgickej švédskej ocele šetrnej k pokožke a odolnej proti korózii.
Maximalizujte výkon včasnou výmenou hlavice
Ľahko udržujte výkon svojho holiaceho strojčeka Philips Head na 100% výmenou holiacich hlavíc každých 6 mesiacov.
Praktické luxusné puzdro na každodenné použitie
Udržujte svoj holiaci strojček a príslušenstvo usporiadané a chránené v praktickom luxusnom púzdre, ktoré je ideálne pre domácnosť aj cestovanie.
Pripravený, kedykoľvek potrebujete
90 minút bezdrôtového holenia po plnom nabití
Holiaci strojček môžete používať doma alebo na cestách až 90 minút po 1 hodine nabíjania – to je približne 15 oholení. Holiaci strojček funguje iba vtedy, keď sa nenabíja.
Plne umývateľný a odolný proti striekajúcej vode
Zvoľte si holenie, ktoré vám vyhovuje. Vďaka možnosti používania za sucha aj mokra si môžete vybrať medzi pohodlným holením za sucha a osviežujúcim holením za mokra. Holiť sa môžete s gélom či penou, a to dokonca aj v sprche.
Robustná konštrukcia: až 5 rokov záruka²
Naše holiace strojčeky sú navrhnuté s ohľadom na optimálny výkon. Majú 5-ročnú záruku², takže si môžete užiť maximálnu spoľahlivosť a výkon, holenie za holením.
Služby zákazníkom a zákaznícka podpora
Získajte pomoc s výrobkom, vyhľadajte si návody na obsluhu, prečítajte si najlepšie tipy a rady a vyriešte akýkoľvek problém