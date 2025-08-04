Svetová jednotka medzi značkami elektrických holiacich strojčekov¹
Presné a šetrné holenie hlavy bez podráždenia
360° flexibilná hlava sa prispôsobí kontúram vašej hlavy, zatiaľ čo samoostriace čepele ComfortCut zaisťujú hladké a rovnomerné oholenie vo všetkých smeroch.
Zoznámte sa s novým holiacim strojčekom na hlavu Philips Head Pro Series 9000
Vyzerať skvele, cítiť sa sebaisto a byť sám sebou vďaka inovatívnemu holeniu hlavy od svetovej jednotky medzi značkami elektrických holiacich strojčekov¹.
Výkon
Presné holenie hlavy
Pokročilá 360° flexibilná holiaca hlava perfektne kopíruje tvar vašej hlavy a udržuje kontakt s pokožkou na ťažkých miestach. Výkonný motor a ostré čepele Head Pro zaistia hladké a rovnomerné oholenie pri dlhších vlasoch, zatiaľ čo senzor PowerAdapt automaticky prispôsobuje výkon ich hustote - pre dokonale čistý vzhľad s minimálnym úsilím.
Pohodlie
Holenie bez porezania
Holiaci strojček na hlavu Head Pro 9000 je navrhnutý pre maximálne pohodlie aj pri častom holení. Samoostriace čepele s ochranou pokožky minimalizujú riziko podráždenia, zatiaľ čo technológia Wet & Dry umožňuje pohodlné použitie na sucho, s gélom aj v sprche. Výsledkom je hladké oholenie v každom smere, bez ťahania, podráždenia alebo porezania.
Jednoduché použitie
Pevný a bezpečný úchop
Ergonomicky tvarovaná rukoväť s protišmykovým povrchom poskytuje pevné a pohodlné držanie pri holení celej hlavy. Strojček sa ľahko ovláda aj pod tečúcou vodou. Systém zberu oholených vlasov pomáha udržať kúpeľňu čistú a cestovný zámok zabraňuje nechcenému zapnutiu strojčeka pri preprave v taške.
Holiaci strojček Philips Head Pro Series 9000 je navrhnutý pre hladké holenie, ktoré je zároveň šetrné a príjemné k pokožke. Je ideálnou voľbou pre všetkých, ktorí chcú vyzerať skvele, cítiť sa sebavedomo a byť sami sebou.
Strihajte vlasy v ľubovoľnom smere vďaka 360° flexibilnej hlave
Plne flexibilná jednotka sa otáča o 360°, aby presne kopírovala kontúry hlavy a zabezpečila optimálny kontakt s pokožkou aj na ťažko dostupných miestach. Vďaka tomu účinne predchádza nadmernému tlaku, ktorý by mohol spôsobiť nepohodlie alebo podráždenie.
Hladké a šetrné oholenie s britmi ComfortCut
S týmto holiacim strojčekom získate čisté a pohodlné oholenie. 36 britov ComfortCut oholí každý vlas tesne nad úrovňou pokožky a zabezpečí hladký a rovnomerný výsledok bez podráždenia.
Ergonomická rukoväť pre maximálne pohodlie
S holiacim strojčekom môžete bez obáv manipulovať vďaka ergonomickému dizajnu, ktorý vám pri holení pomáha udržať bezpečný úchop.
Inteligentný senzor PowerAdapt pre jednoduché holenie
Dynamický senzor PowerAdapt sníma hustotu vlasov až 125-krát za sekundu a automaticky upravuje výkon pre ešte jednoduchšie a pohodlnejšie holenie.
Pripravený, kedykoľvek potrebujete
Až 90 minút bezdrôtového holenia
Získajte až 90 minút prevádzky po iba jednej hodine nabíjania, čo predstavuje približne 15 kompletných oholení. Ponáhľate sa? Päťminútové rýchlonabíjanie dodá dostatok energie na jedno celé oholenie. Holiaci strojček na hlavu funguje iba vtedy, keď sa nenabíja.
Až 5-ročná záruka²
Užite si maximálnu spoľahlivosť a výkon s našimi odolnými nástrojmi pre pánsku starostlivosť.
Holenie hlavy tej najvyššej kvality
Hladké oholenie bez porezania
