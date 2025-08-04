Valentínske výhody tu! Zobraziť
Philips 9000 Head Pro
32 Recenzie

Head Pro Series 9000

Hladké oholenie bez porezania

Odporúčaná predajná cena

Predaj tohto produktu je ukončený
Zobraziť všetky modely
no.1
Svetová jednotka medzi značkami elektrických holiacich strojčekov¹

Presné a šetrné holenie hlavy bez podráždenia

360° flexibilná hlava sa prispôsobí kontúram vašej hlavy, zatiaľ čo samoostriace čepele ComfortCut zaisťujú hladké a rovnomerné oholenie vo všetkých smeroch.

Zoznámte sa s novým holiacim strojčekom na hlavu Philips Head Pro Series 9000

Vyzerať skvele, cítiť sa sebaisto a byť sám sebou vďaka inovatívnemu holeniu hlavy od svetovej jednotky medzi značkami elektrických holiacich strojčekov¹.

Fotografia štandardného produktu Fotografia alternatívneho produktu Fotografia alternatívneho produktu

Výkon

Presné holenie hlavy

Pokročilá 360° flexibilná holiaca hlava perfektne kopíruje tvar vašej hlavy a udržuje kontakt s pokožkou na ťažkých miestach. Výkonný motor a ostré čepele Head Pro zaistia hladké a rovnomerné oholenie pri dlhších vlasoch, zatiaľ čo senzor PowerAdapt automaticky prispôsobuje výkon ich hustote - pre dokonale čistý vzhľad s minimálnym úsilím.

Pohodlie

Holenie bez porezania

Holiaci strojček na hlavu Head Pro 9000 je navrhnutý pre maximálne pohodlie aj pri častom holení. Samoostriace čepele s ochranou pokožky minimalizujú riziko podráždenia, zatiaľ čo technológia Wet & Dry umožňuje pohodlné použitie na sucho, s gélom aj v sprche. Výsledkom je hladké oholenie v každom smere, bez ťahania, podráždenia alebo porezania.

Jednoduché použitie

Pevný a bezpečný úchop

Ergonomicky tvarovaná rukoväť s protišmykovým povrchom poskytuje pevné a pohodlné držanie pri holení celej hlavy. Strojček sa ľahko ovláda aj pod tečúcou vodou. Systém zberu oholených vlasov pomáha udržať kúpeľňu čistú a cestovný zámok zabraňuje nechcenému zapnutiu strojčeka pri preprave v taške.

OG HS Monk Feature Image (PPL) FIM Number 1 Brand

Od poprednej svetovej značky elektrických holiacich strojčekov*

Holiaci strojček Philips Head Pro Series 9000 je navrhnutý pre hladké holenie, ktoré je zároveň šetrné a príjemné k pokožke. Je ideálnou voľbou pre všetkých, ktorí chcú vyzerať skvele, cítiť sa sebavedomo a byť sami sebou.

OG HS Monk Feature Image (PPL) FIM 360 Flexing Head

Strihajte vlasy v ľubovoľnom smere vďaka 360° flexibilnej hlave

Plne flexibilná jednotka sa otáča o 360°, aby presne kopírovala kontúry hlavy a zabezpečila optimálny kontakt s pokožkou aj na ťažko dostupných miestach. Vďaka tomu účinne predchádza nadmernému tlaku, ktorý by mohol spôsobiť nepohodlie alebo podráždenie.

OG HS 7000 Monk Feature Image (PPL) ComfortCut_Blades

Hladké a šetrné oholenie s britmi ComfortCut

S týmto holiacim strojčekom získate čisté a pohodlné oholenie. 36 britov ComfortCut oholí každý vlas tesne nad úrovňou pokožky a zabezpečí hladký a rovnomerný výsledok bez podráždenia.

OG HS Monk Feature Image (PPL) FIM Ergonomic Design Alt Position

Ergonomická rukoväť pre maximálne pohodlie

S holiacim strojčekom môžete bez obáv manipulovať vďaka ergonomickému dizajnu, ktorý vám pri holení pomáha udržať bezpečný úchop.

OG HS 9000 Monk Feature Image (PPL) PowerAdapt_sensor

Inteligentný senzor PowerAdapt pre jednoduché holenie

Dynamický senzor PowerAdapt sníma hustotu vlasov až 125-krát za sekundu a automaticky upravuje výkon pre ešte jednoduchšie a pohodlnejšie holenie.

Pripravený, kedykoľvek potrebujete

Až 90 minút bezdrôtového holenia

Získajte až 90 minút prevádzky po iba jednej hodine nabíjania, čo predstavuje približne 15 kompletných oholení. Ponáhľate sa? Päťminútové rýchlonabíjanie dodá dostatok energie na jedno celé oholenie. Holiaci strojček na hlavu funguje iba vtedy, keď sa nenabíja.

Až 5letá záruka

Až 5-ročná záruka²

Užite si maximálnu spoľahlivosť a výkon s našimi odolnými nástrojmi pre pánsku starostlivosť.

Holenie hlavy tej najvyššej kvality

Hladké oholenie bez porezania

Vyzerať skvele, cítiť sa sebaisto a byť sám sebou s holiacim strojčekom na hlavu Philips Head Pro Series 9000

Vyberte si holiaci strojček Philips Pro

Služby zákazníkom a zákaznícka podpora

Získajte pomoc s výrobkom, vyhľadajte si návody na obsluhu, prečítajte si najlepšie tipy a rady a vyriešte akýkoľvek problém

Head Pro Series 9000
Head Pro Series 9000

Przypisy

¹ Online prieskum medzi 16003 mužmi, užívateľmi elektrických holiacich strojčekov, v 2024
² 2-ročná záruka + 3-ročné predĺženie pri registrácii produktu na Philips.sk do 90 dní od zakúpenia.
* Zdroj Euromonitor International Limited, maloobchodný objem, podľa vymedzenia kategórie holiacich strojčekov na telo, údaje z roku 2024, výskum uskutočnený v októbri 2024.
**  2-ročná záruka + 3-ročná predĺžená záruka po registrácii na stránke Philips.com do 90 dní od nákupu

