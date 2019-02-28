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  • Dokonalé rozmixovanie bez drobných kúskov
  • Dokonalé rozmixovanie bez drobných kúskov
  • Dokonalé rozmixovanie bez drobných kúskov
  • Dokonalé rozmixovanie bez drobných kúskov
  • Dokonalé rozmixovanie bez drobných kúskov
  • Dokonalé rozmixovanie bez drobných kúskov
  • Dokonalé rozmixovanie bez drobných kúskov
  • Dokonalé rozmixovanie bez drobných kúskov
  • Dokonalé rozmixovanie bez drobných kúskov
  • Dokonalé rozmixovanie bez drobných kúskov
  • Dokonalé rozmixovanie bez drobných kúskov
  • Dokonalé rozmixovanie bez drobných kúskov
  • Dokonalé rozmixovanie bez drobných kúskov
  • Dokonalé rozmixovanie bez drobných kúskov
  • Dokonalé rozmixovanie bez drobných kúskov
  • Dokonalé rozmixovanie bez drobných kúskov
  • Dokonalé rozmixovanie bez drobných kúskov
  • Dokonalé rozmixovanie bez drobných kúskov
  • Dokonalé rozmixovanie bez drobných kúskov
  • Dokonalé rozmixovanie bez drobných kúskov
  • Dokonalé rozmixovanie bez drobných kúskov
  • Dokonalé rozmixovanie bez drobných kúskov

Tento produkt už nie je dostupný

Kolekcia AvanceMixér

HR2095/90

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Dokonalé rozmixovanie bez drobných kúskov
Mixér Philips s technológiou ProBlend 6 a 700 W motorom zvládne všetky suroviny, od ovocia a zeleniny až po ľad. Jeho viacrýchlostná funkcia dokonale rozmixuje, rozdrví a poseká suroviny na akúkoľvek želanú konzistenciu.
Zobraziť všetky výhody

Technológia ProBlend 6 zaručí až o 50 % jemnejšie rozmixovanie*

Dokonalé rozmixovanie bez drobných kúskov

  • 700 W

  • 2 l sklená nádoba

  • so stierkou

  • ProBlend 6

Vysokokvalitná sklenená nádoba s objemom max. 2 l (1,5 l s jedlom)

Vysokokvalitná sklenená nádoba s objemom max. 2 l (1,5 l s jedlom)

2 l nádoba je vyrobená z vysoko kvalitného skla, ktoré je odolné voči poškriabaniu a umožňuje spracovanie horúcich prísad.

Pulzné tlačidlo a tlačidlo na prípravu koktailov

Pulzné tlačidlo a tlačidlo na prípravu koktailov

Pulzné tlačidlo umožňuje kedykoľvek ovládať výkon zariadenia a tlačidlo na koktaily sa jediným stlačením postará o prípravu lahodných koktailov.

Výkonný 700 W motor

Výkonný 700 W motor

Výkonný 700 W motor na účinné miešanie, mixovanie a drvenie surovín.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image VRS_AWARD-612378

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

28/02/2019

Česká republika

Česká republika

Naprosto bezkonkurenční Mixér

Vynikajíc pomocník pro hladké mixování na Smothie a sekání ledu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR2095/90 Mixér

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR2095/90 Mixér

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  1. Porovnanie s najlepším mixérom od spoločnosti Philips HR2094