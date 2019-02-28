Tento produkt už nie je dostupný
700 W
2 l sklená nádoba
so stierkou
ProBlend 6
2 l nádoba je vyrobená z vysoko kvalitného skla, ktoré je odolné voči poškriabaniu a umožňuje spracovanie horúcich prísad.
Pulzné tlačidlo umožňuje kedykoľvek ovládať výkon zariadenia a tlačidlo na koktaily sa jediným stlačením postará o prípravu lahodných koktailov.
Výkonný 700 W motor na účinné miešanie, mixovanie a drvenie surovín.
Ocenenia
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Tonex
28/02/2019
Česká republika
Naprosto bezkonkurenční Mixér
Vynikajíc pomocník pro hladké mixování na Smothie a sekání ledu.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR2095/90 Mixér
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR2095/90 Mixér
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