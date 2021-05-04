Tento produkt už nie je dostupný
400 W
1,5 l plastová nádoba
2 rýchlosti a pulzný stupeň
ProBlend 4
Silný 400 W motor na jednoduché mixovanie a miešanie.
Čepeľ s novým dizajnom účinne rozmixuje a naseká prísady a pripraví dokonalý kokteil pre vás aj vašu rodinu.
Vďaka spevnenej plastovej nádobe predídete rozbitiu. Veľká 1,5-litrová nádoba má pracovný objem 1,25 litra.
Ocenenia
4.8
z 5
21
Recenzie
95%
Odporúča tento produkt
Schuhmeierka
04/05/2021
Česká republika
Smoothie
Musím říct, že jsem chtěla mixér především , který bude výkonný a zároveň dobře omyvatelný, což se úplně splnilo...mixér je středně hlučný, dvě rychlosti umožňují fakt rychlé mixování do hladka, každé ráno si dělám smoothie z celeru +jablko, banán nebo kiwi a vždycky perfektní...mohu doporučit i maminkám na přípravu příkrmů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2105/00 Stolní mixér
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2105/00 Stolní mixér
lererin
09/02/2021
Česká republika
Skvělý výrobek
Do své domácnosti kupuji z 90% výrobky zn.Philips ,proč,protože jsou vzhledné,kvalitní a nezklamou a již mnoho let mi usnadňují mou domácí práci-vaření ,žehlení atd..
Výhody
krásný vzhled celkově,skleněná nádoba,jednoduchá obsluha a čistění
Nevýhody
zatím jsem na nic nenarazila
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2105/00 Stolní mixér
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2105/00 Stolní mixér
Radmilaseamstress
26/05/2020
Česká republika
Je to perfektní pomocník
Tento výrobek je dokonalý. Doporučuji všem. Velice jednoduše se používá a rozebírá. Používají i mé děti bez jaké koli pomoci.
Výhody
Snadné použití. Jednoduchá údržba.
Nevýhody
Neznám nevýhody.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2105/00 Stolní mixér
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2105/00 Stolní mixér