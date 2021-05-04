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  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
  • Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionMixér

HR2100/00

4.8
| (21) Recenzie | 95% Odporúča tento produkt

2 Ocenenia

Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
Tento mixér Philips Daily Collection v sebe spája 400 W motor, 1,5 l nádobu a 4-hviezdicovú čepeľ ProBlend, vďaka čomu vytvoríte dokonalé kokteily a jedlá. Aj náročné mixovanie je odteraz úplná hračka!
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Výkonný mixér s čepeľou ProBlend

Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál

  • 400 W

  • 1,5 l plastová nádoba

  • 2 rýchlosti a pulzný stupeň

  • ProBlend 4

Silný 400 W motor

Silný 400 W motor

Silný 400 W motor na jednoduché mixovanie a miešanie.

Hviezdicová čepeľ ProBlend 4 na účinné mixovanie a miešanie

Hviezdicová čepeľ ProBlend 4 na účinné mixovanie a miešanie

Čepeľ s novým dizajnom účinne rozmixuje a naseká prísady a pripraví dokonalý kokteil pre vás aj vašu rodinu.

Nerozbitná plastová nádoba

Vďaka spevnenej plastovej nádobe predídete rozbitiu. Veľká 1,5-litrová nádoba má pracovný objem 1,25 litra.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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  • Award image VRS_AWARD-961310

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

21

Recenzie

95%

Odporúča tento produkt

3
1

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Smoothie

Musím říct, že jsem chtěla mixér především , který bude výkonný a zároveň dobře omyvatelný, což se úplně splnilo...mixér je středně hlučný, dvě rychlosti umožňují fakt rychlé mixování do hladka, každé ráno si dělám smoothie z celeru +jablko, banán nebo kiwi a vždycky perfektní...mohu doporučit i maminkám na přípravu příkrmů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2105/00 Stolní mixér

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2105/00 Stolní mixér

09/02/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělý výrobek

Do své domácnosti kupuji z 90% výrobky zn.Philips ,proč,protože jsou vzhledné,kvalitní a nezklamou a již mnoho let mi usnadňují mou domácí práci-vaření ,žehlení atd..

Výhody

krásný vzhled celkově,skleněná nádoba,jednoduchá obsluha a čistění

Nevýhody

zatím jsem na nic nenarazila

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2105/00 Stolní mixér

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2105/00 Stolní mixér

26/05/2020

Česká republika

Česká republika

Je to perfektní pomocník

Tento výrobek je dokonalý. Doporučuji všem. Velice jednoduše se používá a rozebírá. Používají i mé děti bez jaké koli pomoci.

Výhody

Snadné použití. Jednoduchá údržba.

Nevýhody

Neznám nevýhody.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2105/00 Stolní mixér

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2105/00 Stolní mixér

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  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky