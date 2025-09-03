Tento produkt už nie je dostupný
220 W
0,4 l plastová nádoba
s filtrom, mlynčekom a sekac. nástavcom
Pulzný
Rýchlo posekajte cibuľu, cesnak, zázvor a čili pomocou tohto jedinečného nasaditeľného mokrého mlynčeka.
2 nádoby s vekom vhodné na odkladanie a prenášanie.
Vďaka jedinečnému nasaditeľnému mlynčeku rýchlo zomeliete orechy a bôby.
4.4
z 5
7
Recenzie
83%
Odporúča tento produkt
Ninanik1667393959926262
03/09/2025
Hrvatska
Najbolji blender ikad. Steta sto ga vise nema u ponudi
Táto recenzia bola vytvorená pre HR2860/55 Mali blender
Táto recenzia bola vytvorená pre HR2860/55 Mali blender
Jull23
09/11/2021
Україна
Прекрасный блендер
Покупали для ребенка(делали пюре, крем супчик для первого прикорма, перемалывали крупы для каш). Превосходно перемалывает все продукты, будь то отварное мясо или твёрдая крупа. Со временем стали использовать вместо кофемолка, результат супер.Минусов нет, судите сами:занимает минимум места на кухне, тихий в работе, крышка для стакана(очень удобно для деток), ну и самое главное-9 лет работы без нареканий и каких либо поломок. Сейчас планируем покупку кофемашины и это будет только Philips!!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HR2860/55 Mini blender
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HR2860/55 Mini blender
Lydmilka
18/11/2020
Україна
Мій улюблений помічник
Мені цей блендер подарував чоловік після народження донечки. А це 12 років тому. Спочатку я робила на ньому крем супчик для дитини, а потім відкривала для себе все більші і більші плюси цього чудо помічника. Він настільки багатофункційний, що в мене відпала потреба в каво- млинку, м'ясорубці, він чудово змелює любі горіхи та насіння в маленьку кришку. Загалом я дуже задоволена цим міні блендером. Якість чудова. Працює вже 12 років. Тому рекомендую блендери саме philips якщо шукаєте дійсно якісний товар.
Výhody
Довготривалий термін служби, багатофункційний гаджет, простоту використання, помірну ціну
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HR2860/55 Mini blender
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HR2860/55 Mini blender