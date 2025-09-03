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Tento produkt už nie je dostupný

Minimixér

HR2860/80

4.4
| (7) Recenzie | 83% Odporúča tento produkt
Praktické a jednoduché používanie
220 W mixér so 400 ml nádobou, mlynčekom na suché mletie a mlynčekom na mokré mletie, dva poháriky s vekom a praktické odkladanie kábla.
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vďaka suchému a mokrému mlynčeku

Praktické a jednoduché používanie

  • 220 W

  • 0,4 l plastová nádoba

  • s filtrom, mlynčekom a sekac. nástavcom

  • Pulzný

Mokrý mlynček

Mokrý mlynček

Rýchlo posekajte cibuľu, cesnak, zázvor a čili pomocou tohto jedinečného nasaditeľného mokrého mlynčeka.

2 nádoby s vekom

2 nádoby s vekom

2 nádoby s vekom vhodné na odkladanie a prenášanie.

Mlynček

Mlynček

Vďaka jedinečnému nasaditeľnému mlynčeku rýchlo zomeliete orechy a bôby.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.4

z 5

7

Recenzie

83%

Odporúča tento produkt

3
1

03/09/2025

Hrvatska

Hrvatska

Najbolji blender ikad. Steta sto ga vise nema u ponudi

Táto recenzia bola vytvorená pre HR2860/55 Mali blender

Táto recenzia bola vytvorená pre HR2860/55 Mali blender

09/11/2021

Україна

Україна

Прекрасный блендер

Покупали для ребенка(делали пюре, крем супчик для первого прикорма, перемалывали крупы для каш). Превосходно перемалывает все продукты, будь то отварное мясо или твёрдая крупа. Со временем стали использовать вместо кофемолка, результат супер.Минусов нет, судите сами:занимает минимум места на кухне, тихий в работе, крышка для стакана(очень удобно для деток), ну и самое главное-9 лет работы без нареканий и каких либо поломок. Сейчас планируем покупку кофемашины и это будет только Philips!!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HR2860/55 Mini blender

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HR2860/55 Mini blender

18/11/2020

Україна

Україна

Мій улюблений помічник

Мені цей блендер подарував чоловік після народження донечки. А це 12 років тому. Спочатку я робила на ньому крем супчик для дитини, а потім відкривала для себе все більші і більші плюси цього чудо помічника. Він настільки багатофункційний, що в мене відпала потреба в каво- млинку, м'ясорубці, він чудово змелює любі горіхи та насіння в маленьку кришку. Загалом я дуже задоволена цим міні блендером. Якість чудова. Працює вже 12 років. Тому рекомендую блендери саме philips якщо шукаєте дійсно якісний товар.

Výhody

Довготривалий термін служби, багатофункційний гаджет, простоту використання, помірну ціну

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HR2860/55 Mini blender

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HR2860/55 Mini blender

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