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  • Vychutnajte si zdravé kokteily aj na cestách
  • Vychutnajte si zdravé kokteily aj na cestách
  • Vychutnajte si zdravé kokteily aj na cestách
  • Vychutnajte si zdravé kokteily aj na cestách
  • Vychutnajte si zdravé kokteily aj na cestách
  • Vychutnajte si zdravé kokteily aj na cestách
  • Vychutnajte si zdravé kokteily aj na cestách
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vychutnajte si zdravé kokteily aj na cestách
  • Vychutnajte si zdravé kokteily aj na cestách
  • Vychutnajte si zdravé kokteily aj na cestách
  • Vychutnajte si zdravé kokteily aj na cestách
  • Vychutnajte si zdravé kokteily aj na cestách
  • Vychutnajte si zdravé kokteily aj na cestách

Tento produkt už nie je dostupný

Viva CollectionMixér

HR3556/00

4.9
| (56) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Vychutnajte si zdravé kokteily aj na cestách
Mixér Philips s technológiou ProBlend 6 mixuje jemne a drví ľad. Vďaka jemnejšiemu výsledku mixovania si môžete vychutnať zdravšie kokteily, ktoré zaručia dostatočné množstvo živín z ovocia a zeleniny na celý deň.
Zobraziť všetky výhody

S jemnejším mixovaním pri pridaní väčšieho množstva ovocia a zeleniny

Vychutnajte si zdravé kokteily aj na cestách

  • 900 W

  • ProBlend 6

  • 2 l sklená nádoba

  • Prenosná fľaša ako príslušenstvo

Technológia PowerBlend 6 poskytujúca jemnejšie výsledky

Technológiu ProBlend 6 sme vyvinuli tak, aby dokázala efektívne miešať a mixovať všetky suroviny až na jemné častice.

Výkonný 900 W motor

Motor mixéra s výkonom 900 W je dostatočne silný na jemné a efektívne mixovanie vašich obľúbených ingrediencií.

Niekoľko rýchlostí pre mäkké aj tvrdé prísady

Od jemného mixovania mäkkého ovocia, až po vysoký výkon na tuhšie ovocie a zeleninu. Vďaka možnosti manuálneho ovládania rýchlosti je to celé na vás.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

56

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

15/05/2021

Česká republika

Česká republika

Naprosto skvělý

Turbo výkonný mixér který zvládne i ořechová másla. Skvělé zpracování a výkon.Doporučuji.

Výhody

výkon,kvalitní zpracování

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR3556/00 Stolní mixér s lahví

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR3556/00 Stolní mixér s lahví

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Už toho namixoval jako pro armádu

Máme dvě děti, mixér jede skoro každý den, nejčastěji zelenina a milk shake, občas omáčka na svíčkovou. Vždy vše umyté v myčce. Myslím, že už ho máme přes dva roky. Koupil bych ho znova...

Výhody

Funguje už několik let. Vše může do myčky.

Nevýhody

nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR3556/00 Stolní mixér s lahví

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR3556/00 Stolní mixér s lahví

25/04/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Naprostá spokojenost s mixérem

Šikovný pomocník do kuchyně i pro přípravu nápojů na cesty. Hojně používáme celá rodina, líbí se mi variabilita velikosti nádob. Provedení v plastu je praktické i odolné. (Jen čištění těsnění u mixovací hlavice pro smoothie je obtížné, protože se tekutina dostává pod těsnění a je nutné hlavici proto rozebírat.)

Výhody

praktická univerzální pomůcka do kuchyně

Nevýhody

obtížnější čištění těsnění hlavice pro smoothie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada Viva HR3553/00 Smoothie mixér

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada Viva HR3553/00 Smoothie mixér

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  • Tipy a triky