Tento produkt už nie je dostupný
900 W
ProBlend 6
2 l sklená nádoba
Prenosná fľaša ako príslušenstvo
Technológiu ProBlend 6 sme vyvinuli tak, aby dokázala efektívne miešať a mixovať všetky suroviny až na jemné častice.
Motor mixéra s výkonom 900 W je dostatočne silný na jemné a efektívne mixovanie vašich obľúbených ingrediencií.
Od jemného mixovania mäkkého ovocia, až po vysoký výkon na tuhšie ovocie a zeleninu. Vďaka možnosti manuálneho ovládania rýchlosti je to celé na vás.
4.9
z 5
56
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Moncza
15/05/2021
Česká republika
Naprosto skvělý
Turbo výkonný mixér který zvládne i ořechová másla. Skvělé zpracování a výkon.Doporučuji.
Výhody
výkon,kvalitní zpracování
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR3556/00 Stolní mixér s lahví
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR3556/00 Stolní mixér s lahví
StationX
04/05/2021
Česká republika
Už toho namixoval jako pro armádu
Máme dvě děti, mixér jede skoro každý den, nejčastěji zelenina a milk shake, občas omáčka na svíčkovou. Vždy vše umyté v myčce. Myslím, že už ho máme přes dva roky. Koupil bych ho znova...
Výhody
Funguje už několik let. Vše může do myčky.
Nevýhody
nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR3556/00 Stolní mixér s lahví
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR3556/00 Stolní mixér s lahví
EvikH
25/04/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Naprostá spokojenost s mixérem
Šikovný pomocník do kuchyně i pro přípravu nápojů na cesty. Hojně používáme celá rodina, líbí se mi variabilita velikosti nádob. Provedení v plastu je praktické i odolné. (Jen čištění těsnění u mixovací hlavice pro smoothie je obtížné, protože se tekutina dostává pod těsnění a je nutné hlavici proto rozebírat.)
Výhody
praktická univerzální pomůcka do kuchyně
Nevýhody
obtížnější čištění těsnění hlavice pro smoothie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada Viva HR3553/00 Smoothie mixér
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada Viva HR3553/00 Smoothie mixér