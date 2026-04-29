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Séria 5000 Mixér s technol. ProBlend, 800 W 2 l skl. nádoba

Tento produkt už nie je dostupný

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Séria 5000Mixér s technol. ProBlend, 800 W 2 l skl. nádoba

HR3573/90

Séria 5000 Mixér s technol. ProBlend, 800 W 2 l skl. nádoba

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF súbor, 352.6 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips Series 5000 Blender Core

  • PDF súbor, 675.2 kB
  • 13 March 2026

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