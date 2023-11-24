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  • Dokonale jemné výsledky dvakrát rýchlejšie
  • Dokonale jemné výsledky dvakrát rýchlejšie
  • Dokonale jemné výsledky dvakrát rýchlejšie
  • Dokonale jemné výsledky dvakrát rýchlejšie
  • Dokonale jemné výsledky dvakrát rýchlejšie
  • Dokonale jemné výsledky dvakrát rýchlejšie
  • Dokonale jemné výsledky dvakrát rýchlejšie
  • Dokonale jemné výsledky dvakrát rýchlejšie
  • Dokonale jemné výsledky dvakrát rýchlejšie
  • Dokonale jemné výsledky dvakrát rýchlejšie
  • Dokonale jemné výsledky dvakrát rýchlejšie
  • Dokonale jemné výsledky dvakrát rýchlejšie
  • Dokonale jemné výsledky dvakrát rýchlejšie
  • Dokonale jemné výsledky dvakrát rýchlejšie
  • Dokonale jemné výsledky dvakrát rýchlejšie
  • Dokonale jemné výsledky dvakrát rýchlejšie
  • Dokonale jemné výsledky dvakrát rýchlejšie
  • Dokonale jemné výsledky dvakrát rýchlejšie
  • Dokonale jemné výsledky dvakrát rýchlejšie
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Tento produkt už nie je dostupný

Séria 5000Mixér s technol. ProBlend, 800 W 2 l skl. nádoba

HR3573/90

5
| (34) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Dokonale jemné výsledky dvakrát rýchlejšie
Technológia ProBlend Crush premení aj najtvrdšie ingrediencie na najjemnejšie kokteily dvakrát rýchlejšie. Naše unikátne 6-hviezdicové čepele v kombinácii s naším efektívne navrhnutým 1000 W motorom rozdrvia ľad a veľké kúsky na dokonale jemnú konzistenciu.
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Vďaka výkonnej technológii ProBlend Crush

Dokonale jemné výsledky dvakrát rýchlejšie

  • Technológia ProBlend Crush

2-ročná celosvetová záruka

2-ročná celosvetová záruka

Využite 2-ročnú celosvetovú záruku na naše mixéry, ktorá vám garantuje dlhodobú kvalitu a funkčnosť.

Vysokorýchlostný mixér s výkonným 1 000 W motorom

Vysokorýchlostný mixér s výkonným 1 000 W motorom

Výkonný, ale energeticky úsporný motor s výkonom 1000 W pre vyvážený pomer výkonu a dokonalé výsledky mixovania. Navrhnutý tak, aby maximalizoval výkon technológie ProBlend Crush.

Technológia ProBlend Crush so 6 čepeľami pre jemné mixovanie

Technológia ProBlend Crush so 6 čepeľami pre jemné mixovanie

Technológia ProBlend Crush premení aj najtvrdšie ingrediencie na najjemnejšie kokteily dvakrát rýchlejšie. Naše unikátne 6-hviezdicové čepele v kombinácii s naším efektívne navrhnutým 1000 W motorom rozdrvia ľad a veľké kúsky na dokonale jemnú konzistenciu

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

34

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

24/11/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Prostě super

Není co vytknout, mám již delší dobu. Náhradní díly se dají v pohodě sehnat přes zákaznický servis.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 5000 HR3573/90 Stolní mixér

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 5000 HR3573/90 Stolní mixér

28/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník pro ranní smoothie

Velmi výkonný a rychlý. Ideální na smoothie, studené polévky nebo omáčky. Doporučuju

Výhody

Rychlý skladný za super peníze

Nevýhody

Žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 5000 HR3573/90 Stolní mixér

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 5000 HR3573/90 Stolní mixér

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Silný mixér

výborný k dělání smoothie, rozmixuje zmražené ovoce i led.

Výhody

silný mixér

Nevýhody

žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 5000 HR3573/90 Stolní mixér

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 5000 HR3573/90 Stolní mixér

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  • Tipy a triky