Tento produkt už nie je dostupný
Technológia ProBlend Crush
Využite 2-ročnú celosvetovú záruku na naše mixéry, ktorá vám garantuje dlhodobú kvalitu a funkčnosť.
Výkonný, ale energeticky úsporný motor s výkonom 1000 W pre vyvážený pomer výkonu a dokonalé výsledky mixovania. Navrhnutý tak, aby maximalizoval výkon technológie ProBlend Crush.
Technológia ProBlend Crush premení aj najtvrdšie ingrediencie na najjemnejšie kokteily dvakrát rýchlejšie. Naše unikátne 6-hviezdicové čepele v kombinácii s naším efektívne navrhnutým 1000 W motorom rozdrvia ľad a veľké kúsky na dokonale jemnú konzistenciu
5.0
z 5
34
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Dalm70
24/11/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Prostě super
Není co vytknout, mám již delší dobu. Náhradní díly se dají v pohodě sehnat přes zákaznický servis.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 5000 HR3573/90 Stolní mixér
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 5000 HR3573/90 Stolní mixér
28/05/2020
Česká republika
Skvělý pomocník pro ranní smoothie
Velmi výkonný a rychlý. Ideální na smoothie, studené polévky nebo omáčky. Doporučuju
Výhody
Rychlý skladný za super peníze
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 5000 HR3573/90 Stolní mixér
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 5000 HR3573/90 Stolní mixér
MasMar
18/05/2020
Česká republika
Silný mixér
výborný k dělání smoothie, rozmixuje zmražené ovoce i led.
Výhody
silný mixér
Nevýhody
žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 5000 HR3573/90 Stolní mixér
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 5000 HR3573/90 Stolní mixér