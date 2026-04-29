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Power Flosser
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Philips Sonicare Compact Flosser 1000 Ústny irigátor
Podpora
HX3333/23
Dostupné v
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Návod na použitie
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Ako môžem čistiť moju elektrickú ústnu sprchu Philips Sonicare?
Philips SonicareNabíjací kábel USB-A
Philips SonicareSieťový adaptér USB-A
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