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Akcie: Záruka vrátenia peňazí
Predĺžená záruka +1 rok
Kompaktný a prenosný dizajn
Odstraňuje až 99,9 % povlaku v ošetrovaných oblastiach*
Až o 100 % zdravšie ďasná v porovnaní so zubnou niťou**
3 režimy čistenia
Výdrž batérie 21 dní***
Ústna sprcha Philips Sonicare Compact Flosser 1000 je šetrná, efektívna a pripravená na cestovanie. Ústna sprcha odstraňuje až 99,9 % zubného povlaku z priestorov medzi zubami a pozdĺž línie ďasien len za 60 sekúnd*.
Ústna sprcha Philips Sonicare Compact Flosser 1000 je až o 100 % účinnejšia ako zubná niť pri zlepšovaní zdravia ďasien už za 4 týždne**.
Ústna sprcha je kompaktná a navrhnutá tak, aby vás sprevádzala kamkoľvek. Jej skladacia 200 ml nádobka na vodu sa po vyprázdnení zasunie na rukoväť, vďaka čomu sa dá ľahko uschovať doma alebo zabaliť do tašky na cestách.
4.8
z 5
54
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
Paulina Maria
11/02/2026
Polska
Súčasť akcie
wygodny, estetyczny, praktyczny
Ten produkt jest niesamowicie wygodny w użyciu - nie lubiłam czyścić przestrzeni międzyzębowych dopóki nie zapoznałam się z tym irygatorem.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/24 Irygator do jamy ustnej
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/24 Irygator do jamy ustnej
Barbara H.
10/02/2026
Polska
Súčasť akcie
świetne urządzenie
Irygator używam już od blisko miesiąca i jestem naprawdę zadowolona. Dokładnie czyści przestrzenie między zębami, usuwa osad i resztki jedzenia. Dzięki niemu moje zęby są bardziej czyste i fajnie uzupełnia czyszczenie zębów szczoteczką. Ma poręczną składaną formę i schowek na końcówki, dzięki czemu mogę zawsze zabrać go ze sobą w podróż. Polecam!
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej
Agnieszka24241995
21/12/2025
Polska
Súčasť akcie
Ten irygator odmieni Twój uśmiech
Jakość wykonania, kompaktowość i łatwość używania zasługuje na najwyższą ocenę. Plusem jest tryb pracy do 14 dni na jednym ładowaniu
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej
V štúdii in vitro, skutočné výsledky sa môžu líšiť
po 4 týždňoch v porovnaní s dentálnou niťou pri použití dýzy Standard
na základe 1 čistenia medzizubných priestorov denne v trvaní 1 minúty