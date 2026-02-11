VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd

Philips Sonicare Compact Flosser 1000Ústny irigátor

HX3333/23

4.8
| (54) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt

Dostupné v

Light blue
Light blue
Light purple
Light purple
Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
Vďaka zariadeniu Philips Sonicare Compact Flosser 1000 môžete čistenie medzizubných priestorov bez námahy začleniť do svojej dennej rutiny. Za 60 sekúnd odstráni až 99,9 % zubného povlaku* medzi zubami a pozdĺž línie ďasien. Vďaka skladacej konštrukcii je ideálne na použitie kdekoľvek na cestách.
Zobraziť všetky výhody

Akcie: Záruka vrátenia peňazí

Predĺžená záruka +1 rok

Odstraňuje až 99,9% povlaku v ošetrovaných oblastiach*

Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd

  • Kompaktný a prenosný dizajn

  • Odstraňuje až 99,9 % povlaku v ošetrovaných oblastiach*

  • Až o 100 % zdravšie ďasná v porovnaní so zubnou niťou**

  • 3 režimy čistenia

  • Výdrž batérie 21 dní***

Šetrné, no efektívne odstraňovanie zubného povlaku

Šetrné, no efektívne odstraňovanie zubného povlaku

Ústna sprcha Philips Sonicare Compact Flosser 1000 je šetrná, efektívna a pripravená na cestovanie. Ústna sprcha odstraňuje až 99,9 % zubného povlaku z priestorov medzi zubami a pozdĺž línie ďasien len za 60 sekúnd*.

Až o 100 % zdravšie ďasná v porovnaní so zubnou niťou**

Až o 100 % zdravšie ďasná v porovnaní so zubnou niťou**

Ústna sprcha Philips Sonicare Compact Flosser 1000 je až o 100 % účinnejšia ako zubná niť pri zlepšovaní zdravia ďasien už za 4 týždne**.

Kompaktný a prenosný dizajn

Kompaktný a prenosný dizajn

Ústna sprcha je kompaktná a navrhnutá tak, aby vás sprevádzala kamkoľvek. Jej skladacia 200 ml nádobka na vodu sa po vyprázdnení zasunie na rukoväť, vďaka čomu sa dá ľahko uschovať doma alebo zabaliť do tašky na cestách.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

54

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

2

11/02/2026

Polska

Polska

wygodny, estetyczny, praktyczny

Ten produkt jest niesamowicie wygodny w użyciu - nie lubiłam czyścić przestrzeni międzyzębowych dopóki nie zapoznałam się z tym irygatorem.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/24 Irygator do jamy ustnej

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/24 Irygator do jamy ustnej

10/02/2026

Polska

Polska

świetne urządzenie

Irygator używam już od blisko miesiąca i jestem naprawdę zadowolona. Dokładnie czyści przestrzenie między zębami, usuwa osad i resztki jedzenia. Dzięki niemu moje zęby są bardziej czyste i fajnie uzupełnia czyszczenie zębów szczoteczką. Ma poręczną składaną formę i schowek na końcówki, dzięki czemu mogę zawsze zabrać go ze sobą w podróż. Polecam!

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej

21/12/2025

Polska

Polska

Ten irygator odmieni Twój uśmiech

Jakość wykonania, kompaktowość i łatwość używania zasługuje na najwyższą ocenę. Plusem jest tryb pracy do 14 dni na jednym ładowaniu

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. V štúdii in vitro, skutočné výsledky sa môžu líšiť

  2. po 4 týždňoch v porovnaní s dentálnou niťou pri použití dýzy Standard

  3. na základe 1 čistenia medzizubných priestorov denne v trvaní 1 minúty