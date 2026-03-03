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  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
  • Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd

Philips Sonicare Compact Flosser 1000Ústny irigátor

HX3333/24

Dostupné v

Light blue
Light blue
Light purple
Light purple
Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd
Vďaka zariadeniu Philips Sonicare Compact Flosser 1000 môžete čistenie medzizubných priestorov bez námahy začleniť do svojej dennej rutiny. Za 60 sekúnd odstráni až 99,9 % zubného povlaku* medzi zubami a pozdĺž línie ďasien. Vďaka skladacej konštrukcii je ideálne na použitie kdekoľvek na cestách.
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Akcie: Záruka vrátenia peňazí

Predĺžená záruka +1 rok

Odstraňuje až 99,9% povlaku v ošetrovaných oblastiach*

Medzizubná hygiena jednoducho – za 60 sekúnd

  • Kompaktný a prenosný dizajn

  • Odstraňuje až 99,9 % povlaku v ošetrovaných oblastiach*

  • Až o 100 % zdravšie ďasná v porovnaní so zubnou niťou**

  • 3 režimy čistenia

  • Výdrž batérie 21 dní***

Šetrné, no efektívne odstraňovanie zubného povlaku

Šetrné, no efektívne odstraňovanie zubného povlaku

Ústna sprcha Philips Sonicare Compact Flosser 1000 je šetrná, efektívna a pripravená na cestovanie. Ústna sprcha odstraňuje až 99,9 % zubného povlaku z priestorov medzi zubami a pozdĺž línie ďasien len za 60 sekúnd*.

Až o 100 % zdravšie ďasná v porovnaní so zubnou niťou**

Až o 100 % zdravšie ďasná v porovnaní so zubnou niťou**

Ústna sprcha Philips Sonicare Compact Flosser 1000 je až o 100 % účinnejšia ako zubná niť pri zlepšovaní zdravia ďasien už za 4 týždne**.

Kompaktný a prenosný dizajn

Kompaktný a prenosný dizajn

Ústna sprcha je kompaktná a navrhnutá tak, aby vás sprevádzala kamkoľvek. Jej skladacia 200 ml nádobka na vodu sa po vyprázdnení zasunie na rukoväť, vďaka čomu sa dá ľahko uschovať doma alebo zabaliť do tašky na cestách.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V štúdii in vitro, skutočné výsledky sa môžu líšiť

  2. po 4 týždňoch v porovnaní s dentálnou niťou pri použití dýzy Standard

  3. na základe 1 čistenia medzizubných priestorov denne v trvaní 1 minúty