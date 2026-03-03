HX3333/24
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Akcie: Záruka vrátenia peňazí
Predĺžená záruka +1 rok
Kompaktný a prenosný dizajn
Odstraňuje až 99,9 % povlaku v ošetrovaných oblastiach*
Až o 100 % zdravšie ďasná v porovnaní so zubnou niťou**
3 režimy čistenia
Výdrž batérie 21 dní***
Ústna sprcha Philips Sonicare Compact Flosser 1000 je šetrná, efektívna a pripravená na cestovanie. Ústna sprcha odstraňuje až 99,9 % zubného povlaku z priestorov medzi zubami a pozdĺž línie ďasien len za 60 sekúnd*.
Ústna sprcha Philips Sonicare Compact Flosser 1000 je až o 100 % účinnejšia ako zubná niť pri zlepšovaní zdravia ďasien už za 4 týždne**.
Ústna sprcha je kompaktná a navrhnutá tak, aby vás sprevádzala kamkoľvek. Jej skladacia 200 ml nádobka na vodu sa po vyprázdnení zasunie na rukoväť, vďaka čomu sa dá ľahko uschovať doma alebo zabaliť do tašky na cestách.
Hodnotenie
V štúdii in vitro, skutočné výsledky sa môžu líšiť
po 4 týždňoch v porovnaní s dentálnou niťou pri použití dýzy Standard
na základe 1 čistenia medzizubných priestorov denne v trvaní 1 minúty