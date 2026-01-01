Tento produkt spĺňa podmienky na daňovú úľavu na DPH
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Na všetky produkty z kategórie starostlivosti o zuby a ďasná zakúpené na philips-eshop.sk, prípadne u iného partnera podľa pravidiel promoakcie.
Vieme, že sonické kefky môžu byť niečo nové. Preto vám dávame možnosť si vyskúšať kefku po dobu 90 dní a po celú dobu máte aktívnu záruku vrátenia peňazí. Nie je v tom žiadny háčik, informácie nájdete v detailoch promoakcie.
Vlastníte sonickú kefku Philips Sonicare? A vedeli ste, že hlavica sa má meniť každé 3 mesiace? Získajte zľavový kód pre prvý nákup náhradných hlavíc.
Veríme v kvalitu Philips Sonicare produktov
Základná starostlivosť pre zdravé zuby a ďasná
Jemne odstraňuje až 5-krát viac povlaku*
Jemne odstraňuje 5-krát viac povlaku
Snímač tlaku
3 stupne intenzity
Jednoduchý začiatok
SmartTimer a QuadPacer
Táto elektrická zubná kefka je vybavená naším kefkovým nadstavcom W. Vďaka hustým vláknam odstraňuje až 5-krát viac povlaku* a zároveň poskytuje osviežujúcu čistotu celej ústnej dutine.
Sonicare Fluid Action
Zubné kefky Philips Sonicare jemne a účinne čistia zuby a ďasná a ošetrujú ich až 31 000 pohybmi vlákien. Technológia Sonicare Fluid Action podporuje čistenie vláknami tým, že vháňa tekutinu hlboko medzi zuby a pozdĺž línie ďasien.
Vyberte si ideálny zážitok z čistenia
Vychutnajte si príjemné čistenie vďaka 3 nastaveniam intenzity. Vyberte si medzi vysokou, strednou a nízkou. Či už chcete trochu viac sily alebo konkrétny dôraz na čistotu, môžete to mať.
Jednoduchý prechod na čistenie elektrickou zubnou kefkou
Program jednoduchého začiatku Sonicare je určený pre tých, ktorí začínajú používať elektrickú zubnú kefku. Program vám dáva možnosť postupného, jemného zvyšovania intenzity čistenia počas prvých 14 čistení.
Usmerňované čistenie zubov
Vďaka časovačom čistenia Sonicare budete mať perfektne načasované čistenie zubov. Každých 30 sekúnd vás BrushPacer upozorní, aby ste prešli na ďalšiu oblasť. Po 2 minútach SmartTimer oznámi, že čistenie je ukončené.
Výdrž batérie až 14 dní
Vychutnajte si až 14 dní bežného čistenia po jednom plnom nabití a prineste tak novú úroveň pohodlia do svojej každodennej ústnej hygieny.
Technické špecifikácie
Intenzity
Vysoká
Na zlepšenie čistenia
Nízka
Na citlivé zuby a ďasná
Stredná
Pre každodennú čistotu
Príkon
Napätie
100 – 240 V
Technické špecifikácie
Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné vybitie)
14 dni
Batéria
Nabíjateľná
Spotreba energie
Pohotovostný režim bez displeja <0,5 W (automaticky dosiahnutý do 1 minúty)
