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  • Mimoriadne šetrné čistenie. Výnimočne mäkká kefka.
  • Mimoriadne šetrné čistenie. Výnimočne mäkká kefka.
  • Mimoriadne šetrné čistenie. Výnimočne mäkká kefka.
  • Mimoriadne šetrné čistenie. Výnimočne mäkká kefka.
  • Mimoriadne šetrné čistenie. Výnimočne mäkká kefka.
  • Mimoriadne šetrné čistenie. Výnimočne mäkká kefka.

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Sonicare S SensitiveŠtandardné nástavce pre sonické zubné kefky

HX6052/07

4.8
| (102) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt
Mimoriadne šetrné čistenie. Výnimočne mäkká kefka.
Kefkový nástavec Philips Sonicare S Sensitive predstavuje dokonalé riešenie pre ľudí, ktorí hľadajú úľavu od bolesti citlivých zubov a ďasien. Dosiahnete účinné vyčistenie, ktoré je šetrné k vašim ďasnám.
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HX680A

HX6807/35

Špičkové čistenie citlivých zubov a ďasien

Mimoriadne šetrné čistenie. Výnimočne mäkká kefka.

  • 2-balenie

  • Štandardná veľkosť

  • Nasadzovací systém

  • Na citlivé zuby a ďasná

Odstráni viac zubného povlaku ako manuálna zubná kefka

Odstráni viac zubného povlaku ako manuálna zubná kefka

Klinické testy dokazujú, že husté a vysokokvalitné vlákna odstraňujú viac povlaku než manuálna zubná kefka.

Inovačný dizajn vlákien jemne odstraňuje povlak

Inovačný dizajn vlákien jemne odstraňuje povlak

Tento kefkový nástavec Philips Sonicare na citlivé čistenie je vybavený výnimočne mäkkými vláknami na jemné, ale účinné čistenie. Tvarované vlákna sú prispôsobené prirodzenému tvaru zubov a zaručujú tak mimoriadne šetrné čistenie. Dostupný aj v malej, kompaktnej veľkosti na presné čistenie.

Jednoduchý systém nasadzovania kefkových nástavcov

Jednoduchý systém nasadzovania kefkových nástavcov

Kefkový nástavec Sensitive možno bez problémov nasadiť na telá všetkých zubných kefiek Philips Sonicare s výnimkou modelov PowerUp Battery a Essence. Jednoduché nasadenie umožňuje ľahkú výmenu a čistenie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.8

z 5

102

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

1

22/02/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Kvalitní výrobek

Nejjemnější z hlavic,vhodné i pro citlivé dásně a zuby

Výhody

Jemná vlákna

Nevýhody

Brala bych v kompaktní velikosti

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

01/02/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skvělé hlavice

Nakonec používám jen tento typ hlavic, jsou jemnější, ale zároveň účinné. Při správném zacházení vydrží bez výrazného opotřebení doporučenou dobu užívání.

Výhody

dobrá kvalita za příznivou cenu, dlouhá životnost při správném používání

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

30/01/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výborné hlavice

Skvělé hlavice na citlivé zuby, dlouho vydrží, neškrábou a krásně čistí

Výhody

dobře čistí, dlouho vydrží

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

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