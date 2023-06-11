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  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie

Philips Sonicare 9400 DiamondCleanSonická zubná kefka s aplikáciou a nabíjací pohárik

HX9917/89

HX992B

4.6
| (113) Recenzie | 90% Odporúča tento produkt

Dostupné v

Biela
Biela
Čierna
Čierna
Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
Nielen super výkonná sonická zubná kefka s radom funkcií a vybavením, ale aj tak trochu vaša osobná dentálna hygienička. Zabudovaná aplikácia totiž sníma vaše čistenie a pravidelne reportuje, čo a ako pri ňom zlepšiť. Pokiaľ máte problémy so zubami či ďasnami, tak to môže byť presne to, čo odlíši bežné čistenie od toho, ktoré zafunguje.
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Akcie: Záruka vrátenia peňazí

Predĺžená záruka +1 rok

Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Odborníkmi najodporúčanejšia elektrická kefka na svete1

Jemne odstraňuje až 20-­krát viac povlaku*

Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie

  • Odstraňuje 20-krát viac povlaku*

  • Až 15-krát zdravšie ďasná****

  • Vizuálny snímač tlaku

  • 4 režimy a 3 intenzity

20-krát účinnejšia pri povlaku*, jemná k ďasnám

20-krát účinnejšia pri povlaku*, jemná k ďasnám

Každý čistí inak, preto sme tento kefkový nadstavec navrhli s viacuhlovými štetinami, aby ste mohli odstraňovať povlak bez ohľadu na vašu techniku. Náš kefkový nadstavec All-in-One A3 poskytuje naše najlepšie čistenie a odstraňuje až 20-krát viac povlaku, zaisťuje 15-krát zdravšie ďasná za šesť týždňov a až o 100 % účinnejšie odstraňovanie škvŕn za menej ako dva dni v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou.

Dynamická vlna Sonicare

Dynamická vlna Sonicare

Zubné kefky Philips Sonicare čistia jemne, ale napriek tomu účinne. Starajú sa o vaše zuby a ďasná pomocou až 62 000 pohybov vlákien za minútu. Dynamická vlna Sonicare ďalej podporuje čistiaci výkon vlákien tým, že vháňa tekutinu hlboko do medzizubných priestorov a pozdĺž línie ďasien.

Pomôžte ochrániť svoje ďasná vďaka nášmu snímaču tlaku

Pomôžte ochrániť svoje ďasná vďaka nášmu snímaču tlaku

Táto elektrická zubná kefka Sonicare má na základni svetelný krúžok, ktorý vám jemne dáva najavo, či nevyvíjate príliš veľký tlak. Keď sa rozsvieti, jednoducho uvoľnite tlak, aby ste pomohli ochrániť svoje ďasná.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.6

z 5

113

Recenzie

90%

Odporúča tento produkt

11/06/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400

Zatiaľ spokojnosť , mal som predtým najnovšiu kefku DiamondClean Prestige, ale bohu žiaľ sa počas cyklu vypínala. Kefku som reklamoval a bola mi bez problémov vymenená. Nový kus, opäť tá istá chyba , počas cyklu sa bezdôvodne vypinal, produkt som opäť reklamoval. Boli mi vrátené peniaze. Následne som si kúpil nižšiu radu DiamondClean 9400. Zatiaľ funguje , max. spokojnosť. Od kefky za 230€ som ani nič iné nečakal. Kúpim znova.

Výhody

Najpokročilejšia zubná kefka na trhu

Nevýhody

Žiadne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 9400 DiamondClean HX9917/88 Sonická zubná kefka s aplikáciou a nabíjací pohárik

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 9400 DiamondClean HX9917/88 Sonická zubná kefka s aplikáciou a nabíjací pohárik

26/03/2026

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Spokojenost

Kartáček i nástavce perfektní, zuby vyčištěné skutečně jako nikdy snad. Neskutečně šetrný k dásním. Luxus….jen aplikace a propojení a ní někdy zlobí.

Výhody

Splňuje vše, co slibuje reklama.

Nevýhody

Aplikace není 100%

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 9400 DiamondClean HX9917/88 Sonický kartáček s aplikací a nabíjecí skleničkou

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 9400 DiamondClean HX9917/88 Sonický kartáček s aplikací a nabíjecí skleničkou

07/09/2025

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Sonický kartáček

Používám Sonicare kartáčky už pár let a za mě prostě pecka. Je to už můj druhej – první jsem měl kolem 6 let (řada 5) a pořád fungoval, jen jsem ho teď vyměnil za novější řadu 9. A rozdíl je fakt znát. Zuby mám po vyčištění hladký, baterka vydrží dlouho a celkově je to příjemný pocit. Tenhle kartáček prostě dělá svou práci skvěle a člověk má pocit, že má zuby čistší než kdy dřív. Za mě určitě doporučuju.

Výhody

Aplikace, šetrnost, obal a nabíjecí sklenka je super

Nevýhody

Trochu vyšší cena, ale je to investice do zdravý.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 9400 DiamondClean HX9917/89 Sonický kartáček s aplikací a nabíjecí skleničkou

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 9400 DiamondClean HX9917/89 Sonický kartáček s aplikací a nabíjecí skleničkou

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  1. https://www.documents.philips.com/assets/20251119/145eb9dc871b4720b87fb39a00c110ba.pdf 

  1. V porovnaní s manuálnou zubnou kefkou.

  2. za 6 týždňov v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou.

  3. za menej ako 2 dni v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou.