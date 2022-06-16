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Všetky rady

  • Technológia Philips Sonicare na čistenie jazyka
  • Technológia Philips Sonicare na čistenie jazyka
  • Technológia Philips Sonicare na čistenie jazyka
  • Technológia Philips Sonicare na čistenie jazyka
  • Technológia Philips Sonicare na čistenie jazyka
  • Technológia Philips Sonicare na čistenie jazyka
  • Technológia Philips Sonicare na čistenie jazyka
  • Technológia Philips Sonicare na čistenie jazyka

Philips Sonicare TongueCare+Hlavice na jazyk

HX8072/11

4.5
| (35) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt
Technológia Philips Sonicare na čistenie jazyka
Premeňte zubnú kefku Philips Sonicare na výkonný sonický čistič jazyka. Vďaka špeciálne navrhnutým štetinám MicroBristles poskytuje naša kefka na jazyk TongueCare+ spolu so sprejom na jazyk Philips Sonicare BreatheRx dôkladné čistenie jazyka.
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9400 DiamondClean

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Jediný čistič jazyka so silou technológie Sonicare

Technológia Philips Sonicare na čistenie jazyka

  • 2 kusy

  • Nasadzovací systém

  • Bez obsahu latexu

  • Párovanie režimov BrushSync

Zo zubnej kefky čistič jazyka jediným kliknutím

Zo zubnej kefky čistič jazyka jediným kliknutím

Kefka na jazyk TongueCare+ rýchlo premení vašu zubnú kefku Philips Sonicare na výkonný sonický čistič jazyka. Každú kefku na jazyk možno nasadiť na rúčku zubnej kefky Sonicare, podobne ako bežný kefkový nástavec. Tieto inovatívne hlavice na jazyk sú kompatibilné so všetkými nasadzovacími rúčkami zubných kefiek Philips Sonicare a jednoducho sa používajú, vymieňajú a čistia, takže zaradiť čistenie jazyka do každodennej starostlivosti o ústnu dutinu už nemôže byť jednoduchšie. Dajú sa nasadiť na rúčky všetkých zubných kefiek Philips Sonicare okrem modelov PowerUp Battery a Essence.

Jednoducho dosiahnite na každú časť jazyka

Jednoducho dosiahnite na každú časť jazyka

Ak má byť jazyk naozaj čistý, musíte dosiahnuť úplne všade. Kefka na jazyk TongueCare+ má ergonomický tvar, vďaka ktorému to pohodlne zvládnete. S malým a flexibilným nástavcom z každého kútika a z každej škáry jednoducho odstránite baktérie spôsobujúce nepríjemný dych.

Automaticky sa spáruje s rúčkou zubnej kefky

Automaticky sa spáruje s rúčkou zubnej kefky

Naša inteligentná kefka na jazyk TongueCare+ obsahuje mikročip, ktorý komunikuje s rúčkou zubnej kefky. Keď ju nasadíte, rúčka kefku automaticky rozpozná a vyberie príslušný režim a úroveň intenzity na zaistenie optimálneho vyčistenia jazyka. Vy musíte už len stlačiť vypínač.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

35

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

1

16/06/2022

Česká republika

Česká republika

Perfektně vyčistí

Vyzkoušela jsem nespočet škrabek a kartáčků na jazyk, samozřejmě jsem jazyk zkoušela čistit klasickou hlavicí na zuby, bohužel výsledek byl vždy tak 50%. To, že se povlaku na jazyku zbavím s touto hlavicí na první dobrou a kompletně, to jsem na rovinu vůbec nečekala. A jediné, co mě teď štve je to, že jsem si ji nekoupila dřív.

Výhody

prostě funguje

Nevýhody

cena, za kterou se hlavice prodává v kamenné prodejně

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá

21/08/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Kartáček na jazyk

Perfektní kro každodenní čištění jazyk. Po vyčištění je hladší, zbaven bakterií.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá

12/07/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Péče o jazyk

Hlavice na čištění jazyka předčila mé očekávání. Jednoduchá výměna po použití kartáčku, je jemná a šetrná. Zpočátku jsem si musela zvyknout na čištění zadní plochy jazyka, ale již je to v pohodě.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TongueCare+ HX8072/01 Hlavice na čištění jazyka 2 ks bílá

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TongueCare+ HX8072/01 Hlavice na čištění jazyka 2 ks bílá

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