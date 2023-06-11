HX9917/88
HX992W
Akcie: Záruka vrátenia peňazí
Predĺžená záruka +1 rok
Odstraňuje 20-krát viac povlaku*
Až 15-krát zdravšie ďasná****
Vizuálny snímač tlaku
4 režimy a 3 intenzity
Každý čistí inak, preto sme tento kefkový nadstavec navrhli s viacuhlovými štetinami, aby ste mohli odstraňovať povlak bez ohľadu na vašu techniku. Náš kefkový nadstavec All-in-One A3 poskytuje naše najlepšie čistenie a odstraňuje až 20-krát viac povlaku, zaisťuje 15-krát zdravšie ďasná za šesť týždňov a až o 100 % účinnejšie odstraňovanie škvŕn za menej ako dva dni v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou.
Zubné kefky Philips Sonicare čistia jemne, ale napriek tomu účinne. Starajú sa o vaše zuby a ďasná pomocou až 62 000 pohybov vlákien za minútu. Dynamická vlna Sonicare ďalej podporuje čistiaci výkon vlákien tým, že vháňa tekutinu hlboko do medzizubných priestorov a pozdĺž línie ďasien.
Táto elektrická zubná kefka Sonicare má na základni svetelný krúžok, ktorý vám jemne dáva najavo, či nevyvíjate príliš veľký tlak. Keď sa rozsvieti, jednoducho uvoľnite tlak, aby ste pomohli ochrániť svoje ďasná.
4.6
z 5
113
Recenzie
90%
Odporúča tento produkt
Džestro
11/06/2023
Slovensko
Overený kupujúci
Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400
Zatiaľ spokojnosť , mal som predtým najnovšiu kefku DiamondClean Prestige, ale bohu žiaľ sa počas cyklu vypínala. Kefku som reklamoval a bola mi bez problémov vymenená. Nový kus, opäť tá istá chyba , počas cyklu sa bezdôvodne vypinal, produkt som opäť reklamoval. Boli mi vrátené peniaze. Následne som si kúpil nižšiu radu DiamondClean 9400. Zatiaľ funguje , max. spokojnosť. Od kefky za 230€ som ani nič iné nečakal. Kúpim znova.
Výhody
Najpokročilejšia zubná kefka na trhu
Nevýhody
Žiadne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 9400 DiamondClean HX9917/88 Sonická zubná kefka s aplikáciou a nabíjací pohárik
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 9400 DiamondClean HX9917/88 Sonická zubná kefka s aplikáciou a nabíjací pohárik
Skřítek_1
26/03/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Spokojenost
Kartáček i nástavce perfektní, zuby vyčištěné skutečně jako nikdy snad. Neskutečně šetrný k dásním. Luxus….jen aplikace a propojení a ní někdy zlobí.
Výhody
Splňuje vše, co slibuje reklama.
Nevýhody
Aplikace není 100%
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 9400 DiamondClean HX9917/88 Sonický kartáček s aplikací a nabíjecí skleničkou
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 9400 DiamondClean HX9917/88 Sonický kartáček s aplikací a nabíjecí skleničkou
Shajdy
07/09/2025
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Sonický kartáček
Používám Sonicare kartáčky už pár let a za mě prostě pecka. Je to už můj druhej – první jsem měl kolem 6 let (řada 5) a pořád fungoval, jen jsem ho teď vyměnil za novější řadu 9. A rozdíl je fakt znát. Zuby mám po vyčištění hladký, baterka vydrží dlouho a celkově je to příjemný pocit. Tenhle kartáček prostě dělá svou práci skvěle a člověk má pocit, že má zuby čistší než kdy dřív. Za mě určitě doporučuju.
Výhody
Aplikace, šetrnost, obal a nabíjecí sklenka je super
Nevýhody
Trochu vyšší cena, ale je to investice do zdravý.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 9400 DiamondClean HX9917/89 Sonický kartáček s aplikací a nabíjecí skleničkou
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 9400 DiamondClean HX9917/89 Sonický kartáček s aplikací a nabíjecí skleničkou
https://www.documents.philips.com/assets/20251119/145eb9dc871b4720b87fb39a00c110ba.pdf
V porovnaní s manuálnou zubnou kefkou.
za 6 týždňov v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou.
za menej ako 2 dni v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou.