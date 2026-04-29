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Philips Sonicare 9400 DiamondClean Sonická zubná kefka s aplikáciou a nabíjací pohárik

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Philips Sonicare 9400 DiamondCleanSonická zubná kefka s aplikáciou a nabíjací pohárik

HX9917/88

HX992W

Philips Sonicare 9400 DiamondClean Sonická zubná kefka s aplikáciou a nabíjací pohárik

Dostupné v

Biela
Biela
Čierna
Čierna

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Data Act Document

  • PDF súbor, 305.3 kB
  • 11 September 2025

Vyhlásenie o zhode UK - English (US)

  • PDF súbor, 145.3 kB
  • 29 June 2026

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