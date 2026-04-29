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Philips Sonicare 9400 DiamondClean Sonická zubná kefka s aplikáciou a nabíjací pohárik
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HX9917/89
HX992B
Dostupné v
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Data Act Document
Vyhlásenie o zhode UK - English (US)
Všetko (6)
Ako funguje navádzanie pri čistení zubov v aplikácii Sonicare?
Čo signalizujú svetelné indikátory stavu batérie na mojej zubnej kefke Sonicare?
Ktoré zariadenia sú kompatibilné s aplikáciou Sonicare/Sonicare for Kids?
Ako zaregistrujem svoju zubnú kefku Sonicare?
Ako si mám čistiť zuby pomocou aplikácie Sonicare?
Ako čistiť zubnú kefku Philips Sonicare?
Philips SonicareNabíjacie cestovné puzdro
Philips SonicareNabíjacia stanica
Philips SonicarePohár s integrovanou nabíjačkou
TongueCare+Hlavice na jazyk
Nemôžem pripojiť zubnú kefku k aplikácii Sonicare
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