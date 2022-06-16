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2 kusy
Nasadzovací systém
Bez obsahu latexu
Párovanie režimov BrushSync
Kefka na jazyk TongueCare+ rýchlo premení vašu zubnú kefku Philips Sonicare na výkonný sonický čistič jazyka. Každú kefku na jazyk možno nasadiť na rúčku zubnej kefky Sonicare, podobne ako bežný kefkový nástavec. Tieto inovatívne kefky na jazyk sú kompatibilné so všetkými nasadzovacími rúčkami zubných kefiek Philips Sonicare a jednoducho sa používajú, vymieňajú a čistia, takže zaradiť čistenie jazyka do každodennej starostlivosti o ústnu dutinu už nemôže byť jednoduchšie. Dajú sa nasadiť na rúčky všetkých zubných kefiek Philips Sonicare okrem modelov PowerUp Battery a Essence.
Ak má byť jazyk naozaj čistý, musíte dosiahnuť úplne všade. Kefka na jazyk TongueCare+ má ergonomický tvar, vďaka ktorému to pohodlne zvládnete. S malým a flexibilným nástavcom z každého kútika a z každej škáry jednoducho odstránite baktérie spôsobujúce nepríjemný dych.
Naša inteligentná kefka na jazyk TongueCare+ obsahuje mikročip, ktorý komunikuje s rúčkou zubnej kefky. Keď ju nasadíte, rúčka kefku automaticky rozpozná a vyberie príslušný režim a úroveň intenzity na zaistenie optimálneho vyčistenia jazyka. Vy musíte už len stlačiť vypínač.
4.5
z 5
35
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
Markéta22
16/06/2022
Česká republika
Perfektně vyčistí
Vyzkoušela jsem nespočet škrabek a kartáčků na jazyk, samozřejmě jsem jazyk zkoušela čistit klasickou hlavicí na zuby, bohužel výsledek byl vždy tak 50%. To, že se povlaku na jazyku zbavím s touto hlavicí na první dobrou a kompletně, to jsem na rovinu vůbec nečekala. A jediné, co mě teď štve je to, že jsem si ji nekoupila dřív.
Výhody
prostě funguje
Nevýhody
cena, za kterou se hlavice prodává v kamenné prodejně
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá
SoniPéče
21/08/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Kartáček na jazyk
Perfektní kro každodenní čištění jazyk. Po vyčištění je hladší, zbaven bakterií.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá
Janča19
12/07/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Péče o jazyk
Hlavice na čištění jazyka předčila mé očekávání. Jednoduchá výměna po použití kartáčku, je jemná a šetrná. Zpočátku jsem si musela zvyknout na čištění zadní plochy jazyka, ale již je to v pohodě.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TongueCare+ HX8072/01 Hlavice na čištění jazyka 2 ks bílá
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TongueCare+ HX8072/01 Hlavice na čištění jazyka 2 ks bílá