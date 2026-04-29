VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Philips Sonicare For Kids HX6311/02 Sonic electric toothbrush

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

Philips SonicareFor Kids HX6311/02 Sonic electric toothbrush

HX6311/02

Philips Sonicare For Kids HX6311/02 Sonic electric toothbrush

Tento produkt už nie je dostupný

Prejsť do obchodu

Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.

Registrujte sa teraz

Návody a dokumentácia

Certifikát Eco Passport - English (US)

  • PDF súbor, 219.1 kB
  • 24 October 2020

Návod na použitie

  • PDF súbor, 1.1 MB
  • 22 October 2020

Najčastejšie otázky

Riešenie problémov