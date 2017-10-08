VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

  • Podporujte samostatné čistenie zúbkov vašich detí
  • Podporujte samostatné čistenie zúbkov vašich detí
  • Podporujte samostatné čistenie zúbkov vašich detí
  • Podporujte samostatné čistenie zúbkov vašich detí
  • Podporujte samostatné čistenie zúbkov vašich detí
  • Podporujte samostatné čistenie zúbkov vašich detí
  • Podporujte samostatné čistenie zúbkov vašich detí
  • Podporujte samostatné čistenie zúbkov vašich detí
  • Podporujte samostatné čistenie zúbkov vašich detí
  • Podporujte samostatné čistenie zúbkov vašich detí

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Sonicare For KidsNabíjateľná sonická zubná kefka

HX6381/02

4.7
| (7) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Podporujte samostatné čistenie zúbkov vašich detí
Elektrická zubná kefka Philips Sonicare pre zdravý úsmev rastúcich detí
Zobraziť všetky výhody

Elektrická zubná kefka pre deti

Podporujte samostatné čistenie zúbkov vašich detí

  • 2 režimy

Kefkové nástavce primerané danému veku na ochranu detských zúbkov

Kefkové nástavce primerané danému veku na ochranu detských zúbkov

Táto elektrická zubná kefka Philips Sonicare má kefkové nástavce 2 veľkostí, ktoré sú špecificky navrhnuté na jemné čistenie a ochranu zubov v kľúčových fázach vývoja.

Tvar proti skotúľaniu

Tvar proti skotúľaniu

Odolný dizajn rúčky umožňuje deťom kefku uložiť do vzpriamenej polohy, ako aj naniesť zubnú pastu, kým kefka leží.

Dizajn s rôznym uchopením pre rodičov aj deti

Dizajn s rôznym uchopením pre rodičov aj deti

Ergonomický dizajn umožňuje rodičom a deťom samostatné umývanie zubov

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.7

z 5

7

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

08/10/2017

Česká republika

Česká republika

Bez chyby.

Děti jsou jeho používáním nadšeny. Od prvního dne se předhánějí v čištění zubů s tímto kartáčkem. Již prvním vyčištěním zubů lze vidět podstatný rozdíl v bělosti i čistotě zubů.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

22/11/2016

Polska

Polska

Świetny. Ja i synek szczerze polecamy

Szczoteczka jest bardzo wydajna- pomimo codziennych myć ząbków synka, ładujemy ją bardzo rzadko Synek sam wybiera sobie rodzaj obudowy-za każdym praktycznie razem ją zmieniamy- są 3 różne Szczoteczka posiada czasomierz przez co synek nauczył sie cierpliwie szczotkować zęby do końca I co nJważniejsze- naloty na zębach które pojawiły się od soku marchewkowego zniknęły

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

03/12/2014

Polska

Polska

Świetna szczoteczka

Córa dostała szczoteczkę w prezencie na urodziny. Jak to z dziećmi bywa nie przepadała za myciem ząbków - do czasu. Dzięki szczoteczce Philipsa problem z marudzeniem przy myciu zębów przeminął. Szczoteczka jest funkcjonalna, dostosowana do dzieci, świetnie sprawdza się timer który zachęca do odpowiedniego czasu szczotkowania. I to co dla dzieci najważniejsze - fajnie wygląda a dzięki wymiennym panelom można zmieniać jej wygląd. Ja doceniam tez to że jest dostosowana do mniejszych i większych dzieci - z pewnością długo nam jeszcze posłuży:)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky