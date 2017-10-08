Tento produkt už nie je dostupný
2 režimy
Táto elektrická zubná kefka Philips Sonicare má kefkové nástavce 2 veľkostí, ktoré sú špecificky navrhnuté na jemné čistenie a ochranu zubov v kľúčových fázach vývoja.
Odolný dizajn rúčky umožňuje deťom kefku uložiť do vzpriamenej polohy, ako aj naniesť zubnú pastu, kým kefka leží.
Ergonomický dizajn umožňuje rodičom a deťom samostatné umývanie zubov
4.7
z 5
7
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
panacek
08/10/2017
Česká republika
Bez chyby.
Děti jsou jeho používáním nadšeny. Od prvního dne se předhánějí v čištění zubů s tímto kartáčkem. Již prvním vyčištěním zubů lze vidět podstatný rozdíl v bělosti i čistotě zubů.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
Ada1989
22/11/2016
Polska
Świetny. Ja i synek szczerze polecamy
Szczoteczka jest bardzo wydajna- pomimo codziennych myć ząbków synka, ładujemy ją bardzo rzadko Synek sam wybiera sobie rodzaj obudowy-za każdym praktycznie razem ją zmieniamy- są 3 różne Szczoteczka posiada czasomierz przez co synek nauczył sie cierpliwie szczotkować zęby do końca I co nJważniejsze- naloty na zębach które pojawiły się od soku marchewkowego zniknęły
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Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
MonikaJ
03/12/2014
Polska
Świetna szczoteczka
Córa dostała szczoteczkę w prezencie na urodziny. Jak to z dziećmi bywa nie przepadała za myciem ząbków - do czasu. Dzięki szczoteczce Philipsa problem z marudzeniem przy myciu zębów przeminął. Szczoteczka jest funkcjonalna, dostosowana do dzieci, świetnie sprawdza się timer który zachęca do odpowiedniego czasu szczotkowania. I to co dla dzieci najważniejsze - fajnie wygląda a dzięki wymiennym panelom można zmieniać jej wygląd. Ja doceniam tez to że jest dostosowana do mniejszych i większych dzieci - z pewnością długo nam jeszcze posłuży:)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush