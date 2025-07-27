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  • Čistejšie zuby, jemnejšia starostlivosť.
  • Čistejšie zuby, jemnejšia starostlivosť.
  • Čistejšie zuby, jemnejšia starostlivosť.
  • Čistejšie zuby, jemnejšia starostlivosť.
  • Čistejšie zuby, jemnejšia starostlivosť.
  • Čistejšie zuby, jemnejšia starostlivosť.
  • Čistejšie zuby, jemnejšia starostlivosť.
  • Čistejšie zuby, jemnejšia starostlivosť.

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Sonicare ProtectiveClean 4700Elektrická sonická zubná kefka

HX6483/52

HX642A

4.2
| (5) Recenzie | 80% Odporúča tento produkt
Čistejšie zuby, jemnejšia starostlivosť.
Pocíťte ten rozdiel! Zabezpečí jemné čistenie naším tlakovým senzorom a súčasne odstráni až desaťkrát viac plaku ako manuálna zubná kefka
Zobraziť všetky výhody
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Odborníkmi najodporúčanejšia elektrická kefka v SR1

Odstráni až desaťkrát viac plaku než manuálna zubná kefka

Čistejšie zuby, jemnejšia starostlivosť.

  • Zabudovaný senzor tlaku

  • 2 režimy čistenia

  • 1 x funkcia BrushSync

Zvýšený kontakt s povrchom pre elimináciu povlaku

Zvýšený kontakt s povrchom pre elimináciu povlaku

S kefkovým nástavcom C3 Premium Plaque Control na redukciu povlaku zažijete to najintenzívnejšie hĺbkové čistenie. Vďaka mäkkým a ohybným bokom kefky vlákna opisujú tvar povrchu každého zubu, čím sa dosahuje 4-násobne väčšia kontaktná plocha** a odstraňuje až 10-násobne viac povlaku z ťažko dostupných miest*.

Jemný tlak pre citlivé a jemné čistenie

Jemný tlak pre citlivé a jemné čistenie

Zákazníci si nemusia všimnúť, že pri čistení príliš tlačia, ale zubná kefka si to všimne. Ak začnú príliš namáhať svoje ďasná, zubná kefka zapulzuje, čím im pripomenie, že by mali tlačiť jemnejšie.

Režimy čistenia a starostlivosti Clean a Gum Care

Režimy čistenia a starostlivosti Clean a Gum Care

Či sa chcete zamerať na odstraňovanie povlaku alebo na starostlivosť o trvalé zdravie ďasien, táto kefka má pre vás pripravený špeciálny režim. Režim Clean poskytuje dokonalé čistenie, zatiaľ čo režim Gum Care pridáva ďalšiu minútu čistenia so zníženým výkonom, počas ktorej si môžete jemne masírovať ďasná.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Porozumieť recenziám produktov

4.2

z 5

5

Recenzie

80%

Odporúča tento produkt

5
4
3
2
1

JanaZ

27/07/2025

Česká republika

Súčasť akcie

Overený kupujúci

Spokojenost

Čistí skutečně důkladně a přitom šetrně, mezi mým původním elektrickým kartáčkem a tímto je opravdu značný. Zakoupila jsem kartáček se třemi rozdílnými hlavicemi, ale v návodu bohužel není ani zmínka, jak nejlépe kterou hlavici použít.

Výhody

Čistí důkladně a přitom šetrně, není hlučný

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček

Svatek

13/02/2024

Česká republika

Súčasť akcie

Overený kupujúci

V této cenové hladině je i skvělý časovač.

Skvělý poměr cena/užitná hodnota, bezva bezkontaktní nabíjení.

Výhody

Viz výše

Nevýhody

Zpočátku musí být opatrnější klienti kteří mají citlivější dásně

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ExpertClean 4700 HX6483/53 Sonický elektrický zubní kartáček

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ExpertClean 4700 HX6483/53 Sonický elektrický zubní kartáček

moordavid

10/10/2022

Magyarország

Súčasť akcie

Overený kupujúci

Praktikus és egyszerű használat

Sallangmentes. vagyis pont annyi funkciót kínál amennyi szükséges a rendszeres fogápoláshoz. Egyszerű használat, egyértelmű kezelés nem mellesleg üzemidő bajnok.

Výhody

A két fajta mód, a túl erős nyomásra figyelmeztetés, a brushync ami figyelmeztet a fej csere esedékességére, üzemidő.

Nevýhody

A brushync kompatibilis kefefejek magas ára.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe

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  1. https://www.documents.philips.com/assets/20251119/145eb9dc871b4720b87fb39a00c110ba.pdf 

  1. Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

  2. v porovnaní s kefkovým nástavcom DiamondClean