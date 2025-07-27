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Tento produkt už nie je dostupný
HX6483/52
HX642A
Zabudovaný senzor tlaku
2 režimy čistenia
1 x funkcia BrushSync
S kefkovým nástavcom C3 Premium Plaque Control na redukciu povlaku zažijete to najintenzívnejšie hĺbkové čistenie. Vďaka mäkkým a ohybným bokom kefky vlákna opisujú tvar povrchu každého zubu, čím sa dosahuje 4-násobne väčšia kontaktná plocha** a odstraňuje až 10-násobne viac povlaku z ťažko dostupných miest*.
Zákazníci si nemusia všimnúť, že pri čistení príliš tlačia, ale zubná kefka si to všimne. Ak začnú príliš namáhať svoje ďasná, zubná kefka zapulzuje, čím im pripomenie, že by mali tlačiť jemnejšie.
Či sa chcete zamerať na odstraňovanie povlaku alebo na starostlivosť o trvalé zdravie ďasien, táto kefka má pre vás pripravený špeciálny režim. Režim Clean poskytuje dokonalé čistenie, zatiaľ čo režim Gum Care pridáva ďalšiu minútu čistenia so zníženým výkonom, počas ktorej si môžete jemne masírovať ďasná.
Porozumieť recenziám produktov
4.2
z 5
5
Recenzie
80%
Odporúča tento produkt
JanaZ
27/07/2025
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Spokojenost
Čistí skutečně důkladně a přitom šetrně, mezi mým původním elektrickým kartáčkem a tímto je opravdu značný. Zakoupila jsem kartáček se třemi rozdílnými hlavicemi, ale v návodu bohužel není ani zmínka, jak nejlépe kterou hlavici použít.
Výhody
Čistí důkladně a přitom šetrně, není hlučný
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček
Svatek
13/02/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
V této cenové hladině je i skvělý časovač.
Skvělý poměr cena/užitná hodnota, bezva bezkontaktní nabíjení.
Výhody
Viz výše
Nevýhody
Zpočátku musí být opatrnější klienti kteří mají citlivější dásně
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ExpertClean 4700 HX6483/53 Sonický elektrický zubní kartáček
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ExpertClean 4700 HX6483/53 Sonický elektrický zubní kartáček
moordavid
10/10/2022
Magyarország
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Praktikus és egyszerű használat
Sallangmentes. vagyis pont annyi funkciót kínál amennyi szükséges a rendszeres fogápoláshoz. Egyszerű használat, egyértelmű kezelés nem mellesleg üzemidő bajnok.
Výhody
A két fajta mód, a túl erős nyomásra figyelmeztetés, a brushync ami figyelmeztet a fej csere esedékességére, üzemidő.
Nevýhody
A brushync kompatibilis kefefejek magas ára.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe
https://www.documents.philips.com/assets/20251119/145eb9dc871b4720b87fb39a00c110ba.pdf
Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou
v porovnaní s kefkovým nástavcom DiamondClean