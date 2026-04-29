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Elektrické zubné kefky
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Philips Sonicare ProtectiveClean 4700 Elektrická sonická zubná kefka
Tento produkt už nie je dostupný
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HX6483/52
HX642A
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Návod na použitie
Philips SonicarePlastové cestovné puzdro
Philips SonicareNabíjacia základňa
ProResults6-balenie kefkových nástavcov
Zubná kefka Sonicare vibruje slabšie
Zubná kefka Sonicare sa nenabíja
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