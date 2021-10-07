Tento produkt už nie je dostupný
1 režim
1 kefkový nástavec
Jedinečný dynamický mechanizmus čistenia elektrickej kefky Philips Sonicare jemne a efektívne dosiahne hlboko do medzizubných priestorov a pozdĺž ďasien.
Jedinečne ohnuté hrdlo nástavca tejto zubnej kefky vám umožní ľahšie sa dostať k zadným zubom a odstrániť plak aj na ťažko dostupných miestach.
Vaša kefka Sonicare je jemná elektrická kefka na zubné strojčeky (kefkové nástavce sa opotrebujú pri strojčekoch rýchlejšie) a možno ju bezpečne použiť na opravy chrupu (plomby, korunky, zubné obklady) a periodontálne vačky.
4.7
z 5
623
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
07/10/2021
Slovensko
Výborná kefka
Na moje zuby ako ušitá, najprv som sa bála vybrácií ale je to ok. Mám veľmi citlivé ďasná a rýchlo sa mi tvorí zubný kameň a po porade so svojím stomatológom som sa rozhodla pre tento typ a na moje prekvapenie čistí perfektne, vibrácie sú jemné, ďasná nekrvácajú. Proste super
Výhody
Jemná, šetrná k ďasnám, čistí vynikajúco
Nevýhody
Zatiaľ o ničom neviem, keďže ju mám ktátko
Táto recenzia bola vytvorená pre EasyClean HX6511/50 Elektrická sonická zubná kefka
Táto recenzia bola vytvorená pre EasyClean HX6511/50 Elektrická sonická zubná kefka
anka
24/05/2019
Slovensko
Lepšie čistenie zubov
Táto kefka,i keď nepatrí medzi špičku je omnoho lepšia ako obyčajná elektrická.Ten rozdiel je hlavne v tom že je šetrnejšia k zubom a k ďasnám a lepšie čistí aj v medzizubných priestoroch.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasyClean HX6511/50 Elektrická sonická zubná kefka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasyClean HX6511/50 Elektrická sonická zubná kefka
Xarra
02/11/2017
Slovensko
Kde som bola doteraz???
Je pravda, že prvé použitie bol poriadny šok. Vibrácie ma naozaj prekvapili svojou intenzitou. Ale stačilo navzdať to hneď po prvých sekundách a čistenie druhej polovice zubov už bolo lepšie. Výsledok čistenia bol "WOW"! Na druhé čistenie som sa už tešila a už som prišla aj na ten správny "grif" ako držať kefku na zuboch. Výsledky sú úžasné, priam neuveriteľné. Čisté zuby aj na zle dostupných miestach a v medzizubných priestoroch. Dizajn kefky mi vyhovuje, drží sa príjemne, výmena hlavíc je jednoduchá. Jediná vec, ktorá mne osobne vadí, je časovač ktorý sa nedá vypnúť. Pre mňa je prednastavené časovanie (2 minúty) prikrátke, uvítala by som možnosť vypnutia. Kým dokončím umývanie, zapínam opätovne kefku asi 3 krát. Možno časom budem vedieť umyť zuby aj za 2 minúty, no v začiatkoch je táto doba naozaj krátka. Ďalej, je nepríjemné, keď sa počas čistenia dotknete hornou stranou kefky iného zuba, čo sa často stáva. Vibrácie takto prenesené plastovou časťou kefky sú silne nepríjemné. Horná časť kefky by možno mohla byť potiahnutá nejakým materiálom šetrným k zubom. Čiže v tomto smere by bolo ešte čo vylepšovať. Šetrí zubnú pastu! Stačí jej len množstvo vo veľkosti malého hrášku (aj menej). Celkovo som veľmi spokojná, bola to dobrá investícia.
Táto recenzia bola vytvorená pre EasyClean HX6511/50 Elektrická sonická zubná kefka
Táto recenzia bola vytvorená pre EasyClean HX6511/50 Elektrická sonická zubná kefka
https://www.documents.philips.com/assets/20251119/145eb9dc871b4720b87fb39a00c110ba.pdf
pri dvoch dvojminútových čisteniach denne, v režime Clean
Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou