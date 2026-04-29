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Philips Sonicare EasyClean Elektrická sonická zubná kefka

Tento produkt už nie je dostupný

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Philips Sonicare EasyCleanElektrická sonická zubná kefka

HX6511/02

Philips Sonicare EasyClean Elektrická sonická zubná kefka

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

Certifikát Eco Passport - English (US)

  • PDF súbor, 208.3 kB
  • 24 October 2020

Návod na použitie

  • PDF súbor, 962.7 kB
  • 22 October 2020

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