Získajte 10% zľavu
E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk
Elektrické zubné kefky
Všetky rady
Philips Sonicare EasyClean Elektrická sonická zubná kefka
Tento produkt už nie je dostupný
Podpora
HX6511/02
Prejsť do obchodu
Prihláste sa alebo si vytvorte účet
Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.
Certifikát Eco Passport - English (US)
Návod na použitie
Všetko (3)
Prečo je medzi kefkovým nadstavcom a rukoväťou medzera?
Ako zaregistrujem svoju zubnú kefku Sonicare?
Ako čistiť zubnú kefku Philips Sonicare?
Philips SonicarePlastové cestovné puzdro
Philips SonicareNabíjacia základňa
Zubná kefka Sonicare sa nenabíja
Zubná kefka Sonicare nevibruje
Kefkový nadstavec mi vypadáva zo zubnej kefky Sonicare
Zubná kefka Sonicare vibruje slabšie
Moja zubná kefka Sonicare vydáva vysoký hluk
Skontrolujte si záručné podmienky a začnite s výmenou alebo opravou produktu
Nájdite servisné stredisko
Nájdite servisné strediská vo vašom okolí, ktoré poskytujú opravy, diagnostiku a originálne náhradné diely
Záruka Philips
Prečítajte si naše záručné podmienky
Kontaktovanie spoločnosti Philips
Radi vám pomôžeme