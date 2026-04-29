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Philips Sonicare 4300 Sonická zubná kefka s 1 režimom
Tento produkt už nie je dostupný
Podpora
HX6800/44
HX680B
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Návod na použitie
Všetko (4)
Ako funguje navádzanie pri čistení zubov v aplikácii Sonicare?
Prečo je medzi kefkovým nadstavcom a rukoväťou medzera?
Ako zaregistrujem svoju zubnú kefku Sonicare?
Ako čistiť zubnú kefku Philips Sonicare?
Sonic electric toothbrushPlastové cestovné puzdro
Philips SonicarePlastové cestovné puzdro
Philips SonicareUV sanitizér kefkových nástavcov
Philips SonicareNabíjacia základňa
ProResults6-balenie kefkových nástavcov
Nemôžem pripojiť zubnú kefku k aplikácii Sonicare
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