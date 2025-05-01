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Tento produkt už nie je dostupný

Philips Sonicare 4300Sonická zubná kefka s 1 režimom

HX6800/44

HX680B

4.8
| (204) Recenzie | 99% Odporúča tento produkt
Zlatý stred
Jedna z najpredávanejších elektrických zubných kefiek na Slovensku*. Kombinuje super výkonnú techniku zotierania povlaku a pritom je za dostupnú cenu. ,,Už po prvom vyčistení mám pocit úplne iných zubov,“ hovoria ľudia, keď kefku skúsia, a prejdú jazykom po hladkých zuboch bez povlaku. *na základe GfK dát z roku 2023
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Odborníkmi najodporúčanejšia elektrická kefka na svete1

Vybieli zuby už za 1 týždeň.

Zlatý stred

  • Zabudovaný senzor tlaku

  • 1 režim čistenia

  • 1 x funkcia BrushSync

Zosvetlí zuby už za jeden týždeň

Zosvetlí zuby už za jeden týždeň

Nasaďte kefkový nástavec W2 Optimal White, odstráňte zo zubov povrchové škvrny a odhaľte belší úsmev. Je klinicky dokázané, že vďaka stredovým hustým vláknam na odstraňovanie škvŕn zosvetlí zuby už za jeden týždeň.

Bezpečná a jemná na citlivých miestach, ortodontických pomôckach a opravovaných zuboch

Bezpečná a jemná na citlivých miestach, ortodontických pomôckach a opravovaných zuboch

Môžete sa spoľahnúť na bezpečné čistenie: naša sonická technológia je vhodná na použitie so strojčekmi na zuby, plombami, korunkami a zubnými fazetami a pomáha zlepšovať zdravie ďasien.

Pokročilá sonická technológia radu Philips Sonicare

Pokročilá sonická technológia radu Philips Sonicare

Pokročilá sonická technológia zubných kefiek radu Philips Sonicare v pravidelných intervaloch vstrekuje vodu medzi zuby a jej stery narušujú a následne zotrú povlak, vďaka čomu zabezpečí každodenné výnimočné čistenie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.8

z 5

204

Recenzie

99%

Odporúča tento produkt

01/05/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

ako prvaú sonicku kefka na vyskusanie odporucam. cena prijatelna.

Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 HX6803/04 Sonická zubná kefka s 1 režimom

Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 HX6803/04 Sonická zubná kefka s 1 režimom

02/09/2024

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Produkt dobrá voľba

Spĺňa moje. Očakávania, mám ho krátku dobu a tak ho nemôžem detailnejšiel ohodnotiť

Výhody

Dobre sa drží a používa

Nevýhody

Málo stabilné nabíjanie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 HX6807/63 Sonická zubná kefka s 1 režimom

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 HX6807/63 Sonická zubná kefka s 1 režimom

29/06/2024

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Super

Úžasná a skvelá kefka..čistejšie zuby ako s bežnou kefkou..a s nadstavcami whitening sú krásne biele zúbky už po 1-2 týždňoch..jedine banujem to , že som si ju nezadovážila skôr 😊. A batéria vydrží veľmi dlho nabitia..mám pocit že dlhšie ako 2 tyz.

Výhody

Čistejšie zuby

Nevýhody

Žiadne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 HX6807/63 Sonická zubná kefka s 1 režimom

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 HX6807/63 Sonická zubná kefka s 1 režimom

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  1. https://www.documents.philips.com/assets/20251119/145eb9dc871b4720b87fb39a00c110ba.pdf 

  1. Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou