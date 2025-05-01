Tento produkt už nie je dostupný
HX6800/44
HX680B
Zabudovaný senzor tlaku
1 režim čistenia
1 x funkcia BrushSync
Nasaďte kefkový nástavec W2 Optimal White, odstráňte zo zubov povrchové škvrny a odhaľte belší úsmev. Je klinicky dokázané, že vďaka stredovým hustým vláknam na odstraňovanie škvŕn zosvetlí zuby už za jeden týždeň.
Môžete sa spoľahnúť na bezpečné čistenie: naša sonická technológia je vhodná na použitie so strojčekmi na zuby, plombami, korunkami a zubnými fazetami a pomáha zlepšovať zdravie ďasien.
Pokročilá sonická technológia zubných kefiek radu Philips Sonicare v pravidelných intervaloch vstrekuje vodu medzi zuby a jej stery narušujú a následne zotrú povlak, vďaka čomu zabezpečí každodenné výnimočné čistenie.
4.8
z 5
204
Recenzie
99%
Odporúča tento produkt
14Joseph88
01/05/2025
Slovensko
Overený kupujúci
ako prvaú sonicku kefka na vyskusanie odporucam. cena prijatelna.
Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 HX6803/04 Sonická zubná kefka s 1 režimom
Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 HX6803/04 Sonická zubná kefka s 1 režimom
Lado80
02/09/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Produkt dobrá voľba
Spĺňa moje. Očakávania, mám ho krátku dobu a tak ho nemôžem detailnejšiel ohodnotiť
Výhody
Dobre sa drží a používa
Nevýhody
Málo stabilné nabíjanie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 HX6807/63 Sonická zubná kefka s 1 režimom
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 HX6807/63 Sonická zubná kefka s 1 režimom
Dzullly
29/06/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Super
Úžasná a skvelá kefka..čistejšie zuby ako s bežnou kefkou..a s nadstavcami whitening sú krásne biele zúbky už po 1-2 týždňoch..jedine banujem to , že som si ju nezadovážila skôr 😊. A batéria vydrží veľmi dlho nabitia..mám pocit že dlhšie ako 2 tyz.
Výhody
Čistejšie zuby
Nevýhody
Žiadne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 HX6807/63 Sonická zubná kefka s 1 režimom
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 HX6807/63 Sonická zubná kefka s 1 režimom
https://www.documents.philips.com/assets/20251119/145eb9dc871b4720b87fb39a00c110ba.pdf
Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou