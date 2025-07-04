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Tento produkt už nie je dostupný
HX6839/28
HX683P
Zabudovaný senzor tlaku
2 režimy čistenia
1 x funkcia BrushSync
Cestovné puzdro
Nasaďte kefkový nástavec W2 Optimal White, odstráňte zo zubov povrchové škvrny a odhaľte belší úsmev. Je klinicky dokázané, že vďaka stredovým hustým vláknam na odstraňovanie škvŕn zosvetlí zuby už za jeden týždeň.
Či sa chcete zamerať na odstraňovanie povlaku alebo na poriadne leštenie zubov, máme pre vás pripravený špeciálny režim. Režim Clean poskytuje dokonalé čistenie, zatiaľ čo režim White je ideálny na odstraňovanie povrchových škvŕn.
Môžete sa spoľahnúť na bezpečné čistenie: naša sonická technológia je vhodná na použitie so strojčekmi na zuby, plombami, korunkami a zubnými fazetami a pomáha zlepšovať zdravie ďasien.
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4.7
z 5
123
Recenzie
92%
Odporúča tento produkt
netpumper
04/07/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Super kefka
Za mňa spokojnosť,ale neviem si zvyknúť ako strašne štegoli na dasnach ale teda snáď si zvyknem.vydrz batérie súper . Uvidíme časom. Čo som očakávala to plní
Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 HX6839/28 Sonická zubná kefka s 2 režimami a cestovné puzdro
Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 HX6839/28 Sonická zubná kefka s 2 režimami a cestovné puzdro
ĽuJu
29/07/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Zatial najlepšie vyčistené zuby!
Naozaj doporučujem, ešte som tak ľahko a účinne vyčistené zuby nemala. kefka je šikovná, dlho vydrží nabitá. Jedine puzdro nebolo funkčné, stále sa otváralo, poslala som na reklamáciu, uvidíme.
Výhody
dôkladne čistí
Nevýhody
cestovné puzdro sa otvára
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 HX6839/28 Sonická zubná kefka s 2 režimami a cestovné puzdro
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 HX6839/28 Sonická zubná kefka s 2 režimami a cestovné puzdro
Kefka
01/04/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Zubná sonická kefka
Zatiaľ som veľmi spokojná, dobrá výdrž batérií, ľahká
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 HX6839/28 Sonická zubná kefka s 2 režimami a cestovné puzdro
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 HX6839/28 Sonická zubná kefka s 2 režimami a cestovné puzdro
https://www.documents.philips.com/assets/20251119/145eb9dc871b4720b87fb39a00c110ba.pdf
Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou