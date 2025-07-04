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Tento produkt už nie je dostupný

Philips Sonicare 4500Sonická zubná kefka s 2 režimami a cestovné puzdro

HX6839/28

HX683P

4.7
| (123) Recenzie | 92% Odporúča tento produkt
Zlatý stred
Jedna z najpredávanejších elektrických zubných kefiek na Slovensku*. Kombinuje super výkonnú techniku zotierania povlaku a pritom je za dostupnú cenu. ,,Už po prvom vyčistení mám pocit úplne iných zubov,“ hovoria ľudia, keď kefku skúsia, a prejdú jazykom po hladkých zuboch bez povlaku. Okrem režimu Clean má zubná kefka ešte režim White. Vaše zuby budú belšie už za týždeň. *na základe GfK dát z roku 2023
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Odborníkmi najodporúčanejšia elektrická kefka v SR1

Vybieli zuby už za 1 týždeň.

Zlatý stred

  • Zabudovaný senzor tlaku

  • 2 režimy čistenia

  • 1 x funkcia BrushSync

  • Cestovné puzdro

Zosvetlí zuby už za jeden týždeň

Zosvetlí zuby už za jeden týždeň

Nasaďte kefkový nástavec W2 Optimal White, odstráňte zo zubov povrchové škvrny a odhaľte belší úsmev. Je klinicky dokázané, že vďaka stredovým hustým vláknam na odstraňovanie škvŕn zosvetlí zuby už za jeden týždeň.

Režimy čistenia a bielenia Clean a White

Režimy čistenia a bielenia Clean a White

Či sa chcete zamerať na odstraňovanie povlaku alebo na poriadne leštenie zubov, máme pre vás pripravený špeciálny režim. Režim Clean poskytuje dokonalé čistenie, zatiaľ čo režim White je ideálny na odstraňovanie povrchových škvŕn.

Bezpečná a jemná na citlivých miestach, ortodontických pomôckach a opravovaných zuboch

Bezpečná a jemná na citlivých miestach, ortodontických pomôckach a opravovaných zuboch

Môžete sa spoľahnúť na bezpečné čistenie: naša sonická technológia je vhodná na použitie so strojčekmi na zuby, plombami, korunkami a zubnými fazetami a pomáha zlepšovať zdravie ďasien.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Porozumieť recenziám produktov

4.7

z 5

123

Recenzie

92%

Odporúča tento produkt

5
4
3
2
1

netpumper

04/07/2025

Slovensko

Overený kupujúci

Super kefka

Za mňa spokojnosť,ale neviem si zvyknúť ako strašne štegoli na dasnach ale teda snáď si zvyknem.vydrz batérie súper . Uvidíme časom. Čo som očakávala to plní

Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 HX6839/28 Sonická zubná kefka s 2 režimami a cestovné puzdro

Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 HX6839/28 Sonická zubná kefka s 2 režimami a cestovné puzdro

ĽuJu

29/07/2024

Slovensko

Overený kupujúci

Zatial najlepšie vyčistené zuby!

Naozaj doporučujem, ešte som tak ľahko a účinne vyčistené zuby nemala. kefka je šikovná, dlho vydrží nabitá. Jedine puzdro nebolo funkčné, stále sa otváralo, poslala som na reklamáciu, uvidíme.

Výhody

dôkladne čistí

Nevýhody

cestovné puzdro sa otvára

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 HX6839/28 Sonická zubná kefka s 2 režimami a cestovné puzdro

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 HX6839/28 Sonická zubná kefka s 2 režimami a cestovné puzdro

Kefka

01/04/2024

Slovensko

Overený kupujúci

Zubná sonická kefka

Zatiaľ som veľmi spokojná, dobrá výdrž batérií, ľahká

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 HX6839/28 Sonická zubná kefka s 2 režimami a cestovné puzdro

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 HX6839/28 Sonická zubná kefka s 2 režimami a cestovné puzdro

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  1. https://www.documents.philips.com/assets/20251119/145eb9dc871b4720b87fb39a00c110ba.pdf 

  1. Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou