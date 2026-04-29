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Philips Sonicare 4500 Sonická zubná kefka s 2 režimami a cestovné puzdro
Tento produkt už nie je dostupný
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HX6839/28
HX683P
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Návod na použitie
Všetko (4)
Prečo je medzi kefkovým nadstavcom a rukoväťou medzera?
Ako funguje navádzanie pri čistení zubov v aplikácii Sonicare?
Ako zaregistrujem svoju zubnú kefku Sonicare?
Ako čistiť zubnú kefku Philips Sonicare?
Philips SonicarePlastové cestovné puzdro
Philips SonicareNabíjacia základňa
ProResults6-balenie kefkových nástavcov
Zubná kefka Sonicare nevibruje
Nemôžem pripojiť zubnú kefku k aplikácii Sonicare
Kefkový nadstavec mi vypadáva zo zubnej kefky Sonicare
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