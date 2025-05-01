Tento produkt už nie je dostupný
Zabudovaný senzor tlaku
1 režim čistenia
1 x funkcia BrushSync
Nasaďte kefkový nástavec W2 Optimal White, odstráňte zo zubov povrchové škvrny a odhaľte belší úsmev. Je klinicky dokázané, že vďaka stredovým hustým vláknam na odstraňovanie škvŕn zosvetlí zuby už za jeden týždeň.
Kefkový nástavec InterCare má výnimočne dlhé, husté a vysokokvalitné vlákna, ktoré si poradia s povlakom uloženým hlboko medzi zubami. Je klinicky preukázané, že tento kefkový nástavec zmierňuje krvácanie a zápaly ďasien už za 2 týždne.
Zákazníci si nemusia všimnúť, že pri čistení príliš tlačia, ale zubná kefka si to všimne. Ak začnú príliš namáhať svoje ďasná, zubná kefka zapulzuje, čím im pripomenie, že by mali tlačiť jemnejšie.
4.7
z 5
779
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
14Joseph88
01/05/2025
Slovensko
Overený kupujúci
ako prvaú sonicku kefka na vyskusanie odporucam. cena prijatelna.
Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 HX6803/04 Sonická zubná kefka s 1 režimom
Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 HX6803/04 Sonická zubná kefka s 1 režimom
Lado80
02/09/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Produkt dobrá voľba
Spĺňa moje. Očakávania, mám ho krátku dobu a tak ho nemôžem detailnejšiel ohodnotiť
Výhody
Dobre sa drží a používa
Nevýhody
Málo stabilné nabíjanie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 HX6807/63 Sonická zubná kefka s 1 režimom
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 HX6807/63 Sonická zubná kefka s 1 režimom
Dzullly
29/06/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Super
Úžasná a skvelá kefka..čistejšie zuby ako s bežnou kefkou..a s nadstavcami whitening sú krásne biele zúbky už po 1-2 týždňoch..jedine banujem to , že som si ju nezadovážila skôr 😊. A batéria vydrží veľmi dlho nabitia..mám pocit že dlhšie ako 2 tyz.
Výhody
Čistejšie zuby
Nevýhody
Žiadne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 HX6807/63 Sonická zubná kefka s 1 režimom
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 HX6807/63 Sonická zubná kefka s 1 režimom
https://www.documents.philips.com/assets/20251119/145eb9dc871b4720b87fb39a00c110ba.pdf
Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou