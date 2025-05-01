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  • Belšie zuby, jemnejšia starostlivosť.
  • Belšie zuby, jemnejšia starostlivosť.
  • Belšie zuby, jemnejšia starostlivosť.
  • Belšie zuby, jemnejšia starostlivosť.
  • Belšie zuby, jemnejšia starostlivosť.
  • Belšie zuby, jemnejšia starostlivosť.
  • Belšie zuby, jemnejšia starostlivosť.
  • Belšie zuby, jemnejšia starostlivosť.
  • Belšie zuby, jemnejšia starostlivosť.
  • Belšie zuby, jemnejšia starostlivosť.

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Sonicare ProtectiveClean 4300Elektrická sonická zubná kefka

HX6848/92

4.7
| (779) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
Belšie zuby, jemnejšia starostlivosť.
Pocíťte, o čo jemnejšie je čistenie so snímačom tlaku, a dosiahnite pritom belšie zuby už za 1 týždeň.
Zobraziť všetky výhody
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Odborníkmi najodporúčanejšia elektrická kefka na svete1

Vybieli zuby už za 1 týždeň.

Belšie zuby, jemnejšia starostlivosť.

  • Zabudovaný senzor tlaku

  • 1 režim čistenia

  • 1 x funkcia BrushSync

Zosvetlí zuby už za jeden týždeň

Zosvetlí zuby už za jeden týždeň

Nasaďte kefkový nástavec W2 Optimal White, odstráňte zo zubov povrchové škvrny a odhaľte belší úsmev. Je klinicky dokázané, že vďaka stredovým hustým vláknam na odstraňovanie škvŕn zosvetlí zuby už za jeden týždeň.

Zdravšie ďasná už za 2 týždne

Zdravšie ďasná už za 2 týždne

Kefkový nástavec InterCare má výnimočne dlhé, husté a vysokokvalitné vlákna, ktoré si poradia s povlakom uloženým hlboko medzi zubami. Je klinicky preukázané, že tento kefkový nástavec zmierňuje krvácanie a zápaly ďasien už za 2 týždne.

Jemný tlak pre citlivé a jemné čistenie

Jemný tlak pre citlivé a jemné čistenie

Zákazníci si nemusia všimnúť, že pri čistení príliš tlačia, ale zubná kefka si to všimne. Ak začnú príliš namáhať svoje ďasná, zubná kefka zapulzuje, čím im pripomenie, že by mali tlačiť jemnejšie.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.7

z 5

779

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

01/05/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

ako prvaú sonicku kefka na vyskusanie odporucam. cena prijatelna.

Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 HX6803/04 Sonická zubná kefka s 1 režimom

Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 HX6803/04 Sonická zubná kefka s 1 režimom

02/09/2024

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Produkt dobrá voľba

Spĺňa moje. Očakávania, mám ho krátku dobu a tak ho nemôžem detailnejšiel ohodnotiť

Výhody

Dobre sa drží a používa

Nevýhody

Málo stabilné nabíjanie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 HX6807/63 Sonická zubná kefka s 1 režimom

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 HX6807/63 Sonická zubná kefka s 1 režimom

29/06/2024

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Super

Úžasná a skvelá kefka..čistejšie zuby ako s bežnou kefkou..a s nadstavcami whitening sú krásne biele zúbky už po 1-2 týždňoch..jedine banujem to , že som si ju nezadovážila skôr 😊. A batéria vydrží veľmi dlho nabitia..mám pocit že dlhšie ako 2 tyz.

Výhody

Čistejšie zuby

Nevýhody

Žiadne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 HX6807/63 Sonická zubná kefka s 1 režimom

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 HX6807/63 Sonická zubná kefka s 1 režimom

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  1. https://www.documents.philips.com/assets/20251119/145eb9dc871b4720b87fb39a00c110ba.pdf 

  1. Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou