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Elektrické zubné kefky
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Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 Elektrická sonická zubná kefka
Tento produkt už nie je dostupný
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HX6848/92
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Návod na použitie
Všetko (4)
Ako funguje navádzanie pri čistení zubov v aplikácii Sonicare?
Prečo je medzi kefkovým nadstavcom a rukoväťou medzera?
Ako zaregistrujem svoju zubnú kefku Sonicare?
Ako čistiť zubnú kefku Philips Sonicare?
Philips SonicarePlastové cestovné puzdro
Philips SonicareNabíjacia základňa
ProResults6-balenie kefkových nástavcov
Nemôžem pripojiť zubnú kefku k aplikácii Sonicare
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