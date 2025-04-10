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Tento produkt už nie je dostupný

Philips Sonicare 5100Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro

HX6851/53

HX684E

4.8
| (389) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt
Zlatý stred
Jedna z najpredávanejších elektrických zubných kefiek na Slovensku*. Kombinuje super výkonnú techniku zotierania povlaku a pritom je za dostupnú cenu. ,,Už po prvom vyčistení mám pocit úplne iných zubov,“ hovoria ľudia, keď kefku skúsia, a prejdú jazykom po hladkých zuboch bez povlaku. Okrem režimu Clean má zubná kefka ešte režim White a Gum Care. Vaše zuby budú belšie už za týždeň. *na základe GfK dát z roku 2023
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Odborníkmi najodporúčanejšia elektrická kefka na svete1

Zosvetlí zuby už za 1 týždeň.

Zlatý stred

  • Zabudovaný senzor tlaku

  • 3 režimy

  • 1 x funkcia BrushSync

  • Cestovné puzdro

Zosvetlí zuby už za jeden týždeň

Zosvetlí zuby už za jeden týždeň

Nasaďte kefkový nástavec W2 Optimal White, odstráňte zo zubov povrchové škvrny a odhaľte belší úsmev. Je klinicky dokázané, že vďaka stredovým hustým vláknam na odstraňovanie škvŕn zosvetlí zuby už za jeden týždeň.

Vyberte si z troch režimov

Táto zubná kefka vám umožňuje prispôsobiť si čistenie prostredníctvom troch režimov. Režim Clean je štandardom pre vynikajúce čistenie. White je ideálny režim na odstraňovanie povrchových škvŕn. A režim Gum Care pridá ďalšiu minútu čistenia, počas ktorej si môžete jemne masírovať ďasná.

Bezpečná a jemná na citlivých miestach, ortodontických pomôckach a opravovaných zuboch

Bezpečná a jemná na citlivých miestach, ortodontických pomôckach a opravovaných zuboch

Môžete sa spoľahnúť na bezpečné čistenie: naša sonická technológia je vhodná na použitie so strojčekmi na zuby, plombami, korunkami a zubnými fazetami a pomáha zlepšovať zdravie ďasien.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Porozumieť recenziám produktov

4.8

z 5

389

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

5
4
3
2
1

DanielGur

10/04/2025

Slovensko

Overený kupujúci

Veľmi príjemné čistenie zubov. Jedine by som prijal lepšie spracované puzdro, mám pocit že moc nevydrží hlavne jeho uzatváranie. Oproti puzdru na strihací strojček od Philipsu mi príde o dosť horšie

Výhody

Hlbkové čistenie zubov

Nevýhody

Puzdro

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5100 HX6851/53 Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5100 HX6851/53 Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro

karol11

28/03/2025

Slovensko

Overený kupujúci

užitočný produkt

výrobok funguje tak ako je komunikovaný výrobcom. som spokojný s čistotou zubov, hlavne sú svetlejšie - pigmenty z povrchu zubov sú odstránené. len ďasná mam citlivejšie odkedy som zi začal čistiť zuby sonickou kefkou. moj zubár ma ubezpečil ze je to len dočasný stav kým si ďasná zvyknú. reklamovať budem cestovný obal pretože uzáver nedrží.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5100 HX6851/34 Sonická zubná kefka s cestovným puzdrom (1+1)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5100 HX6851/34 Sonická zubná kefka s cestovným puzdrom (1+1)

Silvika

18/03/2025

Slovensko

Overený kupujúci

Produkt je dokonalý.

Veľký rozdiel v kvalite čistenia oproti obyčajnej kefky. Dokonale vyčistené zuby. Kefka nedráždi ďasná. Dlho vydrží bez dobíjania.

Táto recenzia bola vytvorená pre 5100 HX6851/53 Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro

Táto recenzia bola vytvorená pre 5100 HX6851/53 Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro

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  1. https://www.documents.philips.com/assets/20251119/145eb9dc871b4720b87fb39a00c110ba.pdf 

  1. Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

  2. pri dvoch dvojminútových čisteniach denne