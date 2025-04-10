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Tento produkt už nie je dostupný
HX6851/53
HX684E
Zabudovaný senzor tlaku
3 režimy
1 x funkcia BrushSync
Cestovné puzdro
Nasaďte kefkový nástavec W2 Optimal White, odstráňte zo zubov povrchové škvrny a odhaľte belší úsmev. Je klinicky dokázané, že vďaka stredovým hustým vláknam na odstraňovanie škvŕn zosvetlí zuby už za jeden týždeň.
Táto zubná kefka vám umožňuje prispôsobiť si čistenie prostredníctvom troch režimov. Režim Clean je štandardom pre vynikajúce čistenie. White je ideálny režim na odstraňovanie povrchových škvŕn. A režim Gum Care pridá ďalšiu minútu čistenia, počas ktorej si môžete jemne masírovať ďasná.
Môžete sa spoľahnúť na bezpečné čistenie: naša sonická technológia je vhodná na použitie so strojčekmi na zuby, plombami, korunkami a zubnými fazetami a pomáha zlepšovať zdravie ďasien.
Porozumieť recenziám produktov
4.8
z 5
389
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
DanielGur
10/04/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Veľmi príjemné čistenie zubov. Jedine by som prijal lepšie spracované puzdro, mám pocit že moc nevydrží hlavne jeho uzatváranie. Oproti puzdru na strihací strojček od Philipsu mi príde o dosť horšie
Výhody
Hlbkové čistenie zubov
Nevýhody
Puzdro
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5100 HX6851/53 Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5100 HX6851/53 Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro
karol11
28/03/2025
Slovensko
Overený kupujúci
užitočný produkt
výrobok funguje tak ako je komunikovaný výrobcom. som spokojný s čistotou zubov, hlavne sú svetlejšie - pigmenty z povrchu zubov sú odstránené. len ďasná mam citlivejšie odkedy som zi začal čistiť zuby sonickou kefkou. moj zubár ma ubezpečil ze je to len dočasný stav kým si ďasná zvyknú. reklamovať budem cestovný obal pretože uzáver nedrží.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5100 HX6851/34 Sonická zubná kefka s cestovným puzdrom (1+1)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5100 HX6851/34 Sonická zubná kefka s cestovným puzdrom (1+1)
Silvika
18/03/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Produkt je dokonalý.
Veľký rozdiel v kvalite čistenia oproti obyčajnej kefky. Dokonale vyčistené zuby. Kefka nedráždi ďasná. Dlho vydrží bez dobíjania.
Táto recenzia bola vytvorená pre 5100 HX6851/53 Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro
Táto recenzia bola vytvorená pre 5100 HX6851/53 Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro
https://www.documents.philips.com/assets/20251119/145eb9dc871b4720b87fb39a00c110ba.pdf
Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou
pri dvoch dvojminútových čisteniach denne